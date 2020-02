Berlin je prvi njemački grad koji je zamrznuo cijene najma stanova

Kako je bilo najavljeno, gradska uprava Berlina provela je zamrzavanje najamnina na milijun i pol stanova u gradu u sljedećih pet godina kako bi pokušala zauzdati rastuće troškove života u njemačkom glavnom gradu što je mnoge navelo da se iz njega isele. Berlin je prvi grad u Njemačkoj koji ovako izravno utječe na cijene najma, no provedena legislativa od jednih je hvaljena kao mjera koja će smanjiti neravnopravnost dok je drugi naprosto smatraju socijalističkom metodom.

Većina živi u najmu

– Točno je da Berlin nastoji zaustaviti rastuće troškove najma stanova. Savezno je zakonodavstvo posljednjih godina propustilo prilike da to učini, rekao je za DPA Ilrich Ropertz, čelnik njemačke Udruge stanara.

Poznato je da u Njemačkoj relativno mali postotak stanovništva zapravo posjeduje nekretninu u kojoj živi. Tako je i u Berlinu gdje je tek manji dio stanovnika u posjedu svojeg stana ili kuće, većina ljudi u Njemačkoj i u Berlinu živi u iznajmljenom smještaju. Nakon pada Berlinskog zida njemačka je prijestolnica bila poznata po niskim cijenama najma što je onamo privuklo i građane nekadašnje Istočne Njemačke koji ne raspolažu tolikom kupovnom moći kao njihovi zapadni zemljaci. To je privuklo i umjetnike kao i druge sklone boemskom načinu života, kako se u svojem tekstu o odluci grada Berlina izrazila agencija AP. No posljednjih godina najamnine su eksplodirale što je napravilo pritisak na srednju klasu u gradu u kojem živi 3,7 milijuna stanovnika te posljednično uzrokovalo iseljavanje, poglavito građana srednje klase iz rezidencijalnih četvrti poput Mittea ili Prenzlauer Berga u berlinska predgrađa. Najamnine sve teže plaćaju i dugogodišnji stanovnici najsiromašnijih radničkih i migrantskih četvrti poput Neuköllna i Kreuzberga.

Grad je i tužen zbog mjere

K tome je u Berlinu i opća nestašica stambenog prostora čime je potraga za stanom novopridošlih žitelja Berlina dodatno otežana, a teško je i onima koji više ne mogu plaćati najam u stanovima gdje su do sada živjeli. Zamrzavanje najamnina odnosi se na stanove koji su sagrađeni prije 2014. godine, no kritičari takve mjere upozoravaju na to da će izazvati situaciju da se više neće ulagati u održavanje ili renoviranje tih stanova jer nakon investicije nije moguće poskupjeti najam. Sve je završilo i na sudu, Grad je zbog provođenja mjere tužen pa njezini protivnici upozoravaju kako je sadašnjim najmoprimcima najpametnije da sačuvaju novac koji će mjerom uštedjeti ako se doista dogodi da grad izgubi tužbu na sudu. Nije nevažno napomenuti kako su kršćanski demokrati Angele Merkel u Berlinu u opoziciji, njime vlada koalicija lijevog centra. Demokršćani se mjeri protive.

– Takav gradski zakon nije rješenje za rastuću nestašicu stambenog prostora. Zamrzavanje najamnina ne pomaže nikome ako će se na kraju sačuvana razlika u cijeni morati vratiti natrag, kažu u CDU-u.