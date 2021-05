Bazilika neće biti gotova do 100. obljetnice smrti arhitekta

Tri milijuna posjetitelja godišnje. Oko te se brojke kretao prosječan broj turista koji su razgledali najposjećeniju turističku atrakciju u Barceloni – baziliku Svete Obitelji, čuvenu Sagradu Familiju.

Gaudijevo životno djelo

Osim razigrane i osebujne arhitekture, to životno djelo katalonskog arhitekta Antonija Gaudija posebno je po još nečemu. Iako je gradnja crkve počela još 1882., ni nakon 139 godina još nije završena. Ni neće biti tako skoro. Naime, broj turista prošle se godine drastično smanjio zbog epidemioloških mjera i ograničenja u putovanjima pa je smanjen i prihod od ulaznica (15 do 20 eura), kojima su se, uz donacije, radovi financirali.

Broj turista smanjio se na oko 600.000. Prva polovica ove godine nije bila ništa bolja. Radovi su morali biti odgođeni na devet mjeseci.

– Najavili smo da ćemo posao završiti 2026. Nažalost, to neće biti moguće. To bi moglo biti 2030., 2035., 2040.... Lagao bih kad bih rekao točan datum – priznao je upravitelj Sagrade Familije Xavier Martinez za Reuters. Optimist je pa smatra da će se broj turista, a time i prihodi, povećati u drugoj polovici ove godine. Bazilika je pod zaštitom UNESCO-a i već desetljećima izaziva kontroverzije. Neki smatraju da je riječ o kiču, drugi da je građevina ružna, treći da je ružna, ali da ima šarma, za četvrte je monumentalna i uzvišena, za pete... Gradnju je počeo arhitekt Francisco de Paula del Villar (1828. – 1901.) na poticaj filantropa i trgovca knjigama Josea Maríje Bocabella (1815. – 1892.), no već iduće godine Del Villar je odustao pa je gradilište preuzeo mladi arhitekt Gaudi, prilagodivši ga radikalno svom stilu, kombinirajući gotičke elemente i Art Nouveau. Povjesničarima umjetnosti poznato je da Gaudi nije bio ljubitelj ravnih linija i kutova jer takvih, govorio je, nema u prirodi. Inspiracija su mu navodno bili šiljasti vrhovi planine Montserrat u blizini Barcelone. Zanimljivo je da je do Gaudijeve smrti 1926. dovršena tek četvrtina crkve. Plan je bio da se skele uklone do 2026., do stote obljetnice njegove smrti, no jasno je da to neće biti izvedivo. Radovi su bržim tempom krenuli tek pojavom računalne tehnologije prije tridesetak godina. Toranj posvećen Isusu Kristu bit će visok 172,5 metara, što znači da će to biti najviši katolički vjerski hram na svijetu.

Plan je bio da Sagrada Familia ima 18 tornjeva – 12 za 12 apostola, četiri za evanđeliste te po jedan toranj za Blaženu Djevicu Mariju i Isusa Krista. Nažalost, izvornih nacrta nema jer su nestali u požaru podmetnutom tijekom Španjolskoga građanskog rata. Tada su nestali i neki Gaudijevi modeli dijelova crkve. Gaudi se u projekt uključio kad je imao 31 godinu, a koliko mu je bio predan, govori i to da se 1914. preselio u kućicu u crkvenom dvorištu.

Arhitekta je pregazio tramvaj

Umro je od posljedica prometne nesreće. Pregazio ga je tramvaj. Nitko nije prepoznao slavnog arhitekta, a zbog iznošene odjeće i praznih džepova odvezli su ga u bolnicu za siromašne. Posljednje počivalište upravo mu je u bazilici kojoj je posvetio posljednje 43 godine života. Arhitekt Jordi Fauli podsjetio je da je gradnja bila zaustavljena i tijekom spomenutog rata.

– Naš je cilj pretvoriti Gaudijev projekt u stvarnost – odlučan je Fauli. Toranj posvećen Djevici Mariji (visok 138 m) trebao bi, najavio je, biti dovršen do prosinca. Cijeli je projekt sad na oko 75% dovršenosti. Još nisu razriješene neke arhitektonske dvojbe, poput vanjskog stubišta koje je Gaudi zamislio, a nije postignut dogovor o rušenju susjedne zgrade. Zbog pandemije povjerenstvo se nije sastajalo pa je još upitno hoće li okolni stanari i gradska vlast pristati na taj dodatni zahvat u prostoru.