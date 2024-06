Bartulica: Nadopunio sam svoju imovinsku karticu. Povjerenstvo: Nismo je dobili

Kandidat za euroizbore iz redova Domovinskom pokreta, Stephen Nikola Bartulica , s 35.256 glasova osigurao je sebi mandat u Europskom parlamentu. Nakon proglašenja rezultata Bartulica je u stožer Domovinskog pokreta stigao u Ferrariju koji je uzdrmao javnost te se obratio medijima i između ostalog spomenuo svoju imovinsku karticu.

"Ova prljava kampanja koja se vodi danima urodila je plodom u smislu da su ljudi jasno rekli da to ne prihvaćaju. Neka to bude pouka za budućnost svima. Ja sam nadopunio svoju imovinsku karticu. Neću više niti riječ o tome govoriti", kazao je Bartulica.

Međutim iz Povjerenstva javljaju kako nadopunjenu imovinsku karticu još uvijek nisu primili. " Povjerenstvo, zaključno s trenutkom odgovora na Vaše pitanje, nije zaprimilo imovinsku karticu obveznika Stephena Nikole Bartulice odnosno zadnja imovinska kartica koju je imenovani obveznik podnio zaprimljena je u veljači 2024.g. te je ista objavljena na službenim mrežnim stranicama Povjerenstva", kazali su za 24sata.

Dodali su i kako su obveznici koji su stupili na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru imovinske kartice obvezni podnijeti zaključno s 15. lipnja 2024.g., dok je ispravak imovinske kartice obveznik slobodan podnijeti u bilo kojem trenutku.

Podsjetimo, novi hrvatski europarlamentarac Stephan Bartulica stigao je u nedjelju u stožer Domovinskog pokreta u Ferrariju 296 GTS, kabrioletu čija se početna cijena kreće oko 348.000 eura. Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček komentirala je sinoćnje ponašanje Bartulice te rekla kako je to neki oblik provokacije, "On je želio sebe prikazati kao žrtvu nepravednih napada iz kojih on izlazi kao pobjednik. To je pretenciozno, a istodobno toliko patetično i toliko nepromišljeno. To je komunikacijski vrlo, vrlo loše", zaključila je.

