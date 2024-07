Bartulica emotivnom objavom oprostio se od svog brata svećenika (49): 'Hvala ti na svakom osmijehu i ohrabrenju'

Katolički svećenik Angelo Bartulica, brat novoizabranog europarlamentarca iz redova DP-a Stephena Nikole Bartulice , preminuo je u Banjoj Luci. Prije tjedan dana, 49-godišnji Angelo doživio je težak infarkt i bio je u komi. Bartulica je na Facebooku potvrdio ovu tužnu vijest emotivnom posvetom svom bratu:

"Dragi moj Anđelko, S teškim srcem pišem ove riječi. Nemoguće je jednom objavom prenijeti sve emocije koje sada osjećam. Svojim životom proslavio si Boga i svjedočio ljubav prema svakom čovjeku. Hvala Bogu na tvom svećeničkom pozivu! Bio si hrabar svjedok Evanđelja i mnogima uzor. Uvijek ću čuvati u srcu naše razgovore i svaki susret koji me oplemenio. Hvala ti na svakom osmijehu i ohrabrenju! Ostat ću ustrajan u svemu što sam ti obećao! Dragi brate, neka te sada tješi Majka Božja, koju si toliko ljubio. Znam da si sada s Isusom! Moli za nas smrtnike na zemlji da budemo dostojni kršćanskog poziva! Trudit ću se ljubiti druge kao što si ti to činio. Do ponovnog susreta, neka ti duša počiva u raju," napisao je Bartulica na Facebooku uz dvije fotografije svog brata.

Angelo Bartulica bio je svećenik Banjolučke biskupije u BiH, gdje je došao na poziv bivšeg biskupa Franje Komarice. Osim njega, Bartulica ima još dva brata i sestru, a još jedan brat mu je svećenik.