Banožić u Bruxellesu: Predsjednik mi je rekao 'Uništit ću te'

Ministar obrane Mario Banožić odgovarao je danas na pitanja novinara nakon sastanka Vijeća EU u Bruxellesu. Upitan da pojasni što je htio reći kad je jučer povezao umirovljenog vojnog pilota Ivana Selaka sa zračnim napadima na Vinkovce u Domovinskom ratu, Banožić je odgovorio:

- Ja sam rekao dvije stvari. Prvo, dao sam osobno iskustvo iz Domovinskog rata, svoje intimno iskustvo, i na to stavio zadnju rečenicu da neću o tome pitati gospodina Selaka, a mogao bih. S druge strane, rekao sam puno bitniju činjenicu, a to je da ga mogu pitati, i pitat ću ga, za remont MiGova-21, jer se jasno pokazalo kasnijim istragama da je došlo do promjene određenih brojeva na avionima i do nečistih poslova. Nakon moje izjave odjednom ovo prvo, što je potpuno benigno, dobiva naglasak, a remong MiGova ne. Klasičan PR - rekao je ministar obrane.

Novinari su Banožića pitali i za komentar izjava predsjednika Zorana Milanovića, koji javno poziva na njegovo uhićenje zbog poslova iz vremena kad je bio ministar državne imovine. Banožić odgovara da se nema čega bojati. Kaže neka DORH i USKOK istraže sve što ih zanima u vezi zapisnika koja su objavili novinari "24 sata", a spominje ga kao dokaz lopovluka i predsjednik Milanović. Ali i dodaje da nije dobro da predsjednik Republike vrši pritisak na institucije.

- Prvi najintenzivniji napadi su bili kad se pokušalo, mimo Zakona o obrani, postaviti zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, Burčula. Tad je ovo sve krenulo, gdje je meni sam Predsjednik rekao: “Uništit ću te”. Ja sam tad nastavio provoditi Zakon o obrani, a kako su dalje išle procedure, koje su bile na korist Hrvatske vojske, poput nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale, ti su napadi dobivali veći intenzitet. Kad smo se koncem siječnja približavali završetku nabave Bradleya, dobili su opet novi intenzitet. Da bi onda ulazili u fazu pripreme mene za rekonstrukciju Vlade. Kada je priča završila, ja sam stavio jasan naglasak na Zakon o obrani i da želim da se pojasni ova situacija, koja se tiče vrhovnog zapovjednika i odnosa koji su definirani Zakonom o obrani i jasni za svakoga, samo ne i za njega. Tad su napadi, primijetili ste, bili još jači. U konačnici, to ovaj put nije rekao meni osobno, nego javno: poginut ćeš - izjavio je ministar Banožić.

Izmjenama Zakona o obrani, tvrdi on, ne želi ni smanjiti ni povećati ovlasti, nego “samo razjasniti” zakon koji je donesen u vrijeme dok je Milanović bio premijer. I Banožić sada povezuje najavu izmjena zakona s Milanovićevim jučerašnjim prozivanjem Ustavnog suda zbog odluke o dvjema referendumskim inicijativama u organizaciji Mosta.

- Znamo gdje će završiti taj zakon. Upravo na Ustavnom sudu. I ovo je već sada pritisak koji ide u tom pravcu - zaključuje ministar Banožić.