Bajs kazao da je Hrebaka opalilo sunce pa suradnicu pitao planira li se ubiti

“Aktualno stanje u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji” naziv je konferencija koju je župan Damir Bajs sazvao danas nakon prethodno održanih pressica HDZ-a i HSLS-a. Podsjetimo, Dario Hrebak, prvi čovjek HSLS-a javno je upitao treba li se netko ubiti da bismo saznali gdje su milijuni iz Bjelovarsko – bilogorske županije nakon što je državna revizija u toj ustanovi otkrila niz nepravilnosti.

Župan Damir Bajs u uvodu je zahvalio kolegama što su u ovo predizborno vrijeme obratili pozornost na Županiju i sve ono što ona radi.

-Naša Županija, kao i mnoge u zemlji, dobila je uvjetno mišljenje područnog Ureda državne revizije iz Virovitice za poslovanje u 2018. godini. Nije nađeno ništa što bi uvjetovalo negativno mišljenje, a kada čujem kritike HDZ-a o stanju županijskog proračuna, preporučio bi im onda da pogledaju stanje u Gradu Virovitici koji su dobili negativno mišljenje i kako je to kad HDZ-ov grad izgubi 17 milijuna kuna i da to nitko ne primjeti – upozorio je Bajs rekavši kako se čudi gradonačelniku Bjelovara i šefu HSLS-a Dariu Hrebaku.

-Bit će da je danas bilo jako sunce pa ga je malo opalilo. Izjava da se netko izgleda treba ubiti je očito aludiranje na Viroviticu. Ta izjava je neumjesna, neprihvatljiva i neukusna. Takve stvari se ne smiju pričati – jasan je bio Bajs koji se obratio i svojoj šefici financija Aniti Nekić Pavičić priupitavši ju misli li se ona ubiti. Na što je ona odgovorila da nikako.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bajs je obrazložio da se revizija jako dugo čekala, a upravo je Bjelovarsko – bilogorska županija jedina kao županija imala reviziju koja je stigla iz druge županije.

-Naš revizijski nalaz je najduže rađen nalaz u povijesti Hrvatske. Drago mi je da nijedan pregledan papir nije doveo do nezakonitosti ujavnoj nabavi, narudžbama i svemu ostalom. Isto tako, moramo napomenuti da nije nađen nijedan propust kod nabavke karata. Ja nisam išao na lađare na Neretvu pa da imam karte za koje ne znam kome sam ih kupio i ne mogu se s jetiti tko je bio sa mnom – kazao je župan Bajs dodavši kako Županija takve propuste nema.

Svi automobili su im na broju, a putni nalozi Sportske zajednice ispravno su ispunjeni. Čak štoviše, našalio se Bajs, ne pada im na pamet slati svoje zaposlenike, primjerice u Dubrovnik da gledaju neke županijske objekte. Ono najvažnije je, naglasio je župan, da je revizija već prihvatila otklanjanje svih eventualnih nepravilnosti dodavši kako se jasno vidi gdje su novi Županije. U izgradnji nove bolnice, u 15 škola koje se obnavljaju, a volio bi vidjeti i u Gradu Bjelovaru kapitalne objekte, tvrdi čelni čovjek Županije, a piše Klikni.hr.

-U našem revizijskom nalazi piše da smo mi pogrešno oročili 10 milijuna kuna. Novac je bio na računu, to nije sporno, samo ne na onom tekućem. Dok u gradskom revizijskom nalazu koji je dobio bezuvjetno mišljenje piše da su bili u plusu 30 tisuća kuna, a bili su u minusu 3,2 milijuna kuna. Ja to neću pripisivati ničemu, a isto bih se mogao zapitati gdje je tih tri milijuna kuna i kako Grad može dobiti bezuvjetno mišljenje za novce koje nema, dok mi ne možemo, a imamo novac na računu. Gdje je zapravo istina – tim je riječima Bajs zaključio predizbornu press konferenciju koja je jasno dala do znanja da je itekako započeo rat političkih opcija i kako nas u narednim tjednima očekuje sve, samo ne mirna i staložena politička, izborna kampanja.