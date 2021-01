Bačić o odlasku oporbe: 'To ne mogu oprostiti, vjerujem da neće ni oni koji su bez krova nad glavom'

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić poručio je u petak kako oporba nije srušila kvorum uoči glasovanja, "nego je zlorabila činjenicu" da je Miroslav Tuđman (HDZ), teško bolestan i ne može pristupiti glasovanju.

"Mislim da je ovo Pirova pobjeda oporbe, ako misle da su ovako prikupili neki politički poen, neka u tom uvjerenju žive. Za mene u životu i u politici postoje granice do kojih političar i politička stranka mogu doći, ali postoje granice koje zbog morala ne smijete prijeći“, poručio je Bačić nakon što je oporba, uoči glasovanja, otišla iz Sabornice, u kojoj je ostalo 75 zastupnika, jedan manje od potrebnih za kvorum i odlučivanje .

Smatra da to nije trebala učiniti u trenutku kad se trebalo glasovati o zakonima važnim za građane, prije svih one na Banovini. "Ja to oprostiti ne mogu, a vjerujem da će to teško oprostiti i ljudi koji su u ovom trenutku bez krova nad glavom“, rekao je.

Odbacio je oporbena uvjeravanja da su spremni glasovati o svim točkama, ako se među njima nađu i izmjene Zakona o HGK koje su bile povod odlasku.

"Oni pokušavaju opravdati činjenicu da su svjesno i unaprijed, znajući da vladajući u ovom trenutku nemaju 76 ruku, inscenirali ovaj događaj kako bi mogli pokušati priskrbiti jeftine političke bodove na činjenici da jedan zastupnik HDZ nije mogao pristupiti glasovanju“, ustrajao je Bačić.

Oporba je napustila sabornicu zbog odbijanja vladajucih o glasanju u svezi HGK.

Poručio je i kako se nakon današnjeg dana odnos snaga u Saboru nije promijenio, vladajući i dalje imaju 76 zastupnika, a oporba 75.

Pale sam na svijetu

Izmjene Zakona o HGK, koje je predložio Most, tražeći da se ukine plaćanje obvezne članarine, drži populističkima te naglasio da funkcioniraju po načelu "Pale sam na svijetu“, jer imaju samo jedan članak.

"To je jedan jedini članak kojim se predlaže da članstvo u HKG nije obvezno, nego dobrovoljno“, pojasnio je Bačić, navodeći da za 97 posto gospodarstvenika mjesečna članarina iznosi 42 kuna, odnosno 300 kuna godišnje.

Istaknuo je da zakon kako ga je predložio Most ne može proći, jer ako se ukida izvor financiranja za neke javne ovlasti koje omogućuju poslovanje izvoznicima, gospodarstvenicima, mora se reći kako će se to financirati i tko će te poslove obavljati.

"To ne znači da je HDZ u potpunosti zadovoljan Zakonom o HGK i da se ne treba ići u izmjene, ali ne na ovaj način“, kazao je.

Priče za malu djecu!

"Pričama za malu djecu“ nazvao je odluku oporbe da ode zato što se dan i pol nakon rasprave nije glasovalo o njenom zakonu. Objasnio je da ne postoji automatizam da se o zakonu glasuje istog tjedna kad je raspravljen. Dapače, postoji postupak da se glasuje kad se steknu uvjeti, a u ovom je slučaju bio da vladajuća većina priprema zaključak uz sam zakon, rekao je Bačić.

U činjenici da u saborskoj većini ne postoji jedinstven stav o jednom zakonu ne vidi ništa neuobičajeno, "Za to i postoje konzultacije“, rekao je.

Unutar vladajuće koalicije traju konzultacije o izmjenama zakona o HGK, odlučili smo da sljedećih dana uputimo zaključak da se ovakav zakon ne prihvati, a da se zaduži Vladu da u određenom razdoblju pripremi izmjene tog zakona, naveo je predsjednik HDZ-ova Kluba.

Objasnio je i zašto HSLS želi podržati ukidanje obvezne članarine. Oni već dugo misle da treba pristupiti reorganizaciji Komore i članstvu, mi smo to uvažili, rekli smo o.k, o tome ćemo raspraviti i zadužiti Vladu da pripremi prijedlog zakona, kazao je Bačić.