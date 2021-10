Austrijski kancelar Kurz podnio ostavku: Važnija mi je moja zemlja od mene

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je u subotu navečer da podnosi ostavku nakon što je osumnjičen u korupcijskom skandalu.

Taj potez dolazi nakon što su ga austrijski tužitelji osumnjičili u slučaju korištenja javnih sredstava za plaćanje oglasa u jednom tabloidu u zamjenu za praćenje i favoriziranje u anketama Kurza i njegove stranke.

- Važnija mi je moja zemlja od mene - rekao je Kurz.

Kurz je kazao u izjavi za medije da za svog nasljednika predlaže šefa diplomacije Alexandera Schallenberga, prenosi Reuters.

Kurz planira ostati na čelu svoje konzervativne stranke.

#BREAKIIG: Austria's Chancellor Kurz announces is resigning as Chancellor, The existing coalition will continue under different a leadership, probebly FM @Schallenberg pic.twitter.com/7j3SZWYv5n — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 9, 2021

Državno odvjetništvo za gospodarski kriminal pokrenulo je istragu protiv Kurza i još nekoliko istaknutih članova OeVP-a. Tereti ih se da su još 2017. pronevjerili porezni novac koji su koristili za medijske kampanje u korist narodnjaka. Austrijski kancelar je odbacio optužbe.

Protiv Kurza se vodi i istraga zbog navodnog lažnog svjedočenja pred parlamentarnim odborom za rasvjetljavanje tzv. Ibiza skandala u jeku kojeg je na proljeće 2019. pala i tadašnja narodnjačko-slobodnjačka vlada, sastavljena od narodnjaka i ekstremne desnice. I za taj slučaj Kurz je odbacio krivnju.

Foto: LISI NIESNER Austria's Chancellor Sebastian Kurz, who is under investigation on suspicion of corruption offences gives a statement at the federal chancellery in Vienna, Austria October 9, 2021. REUTERS/Lisi Niesner