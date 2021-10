U dvije susjedne države tresu se vlade: Kurz i Babiš negiraju optužbe za korupciju i brane mandat

Proteklih dana austrijski, češki i mediji drugih zemalja puni su izvješća o političkom potresu u dvjema susjednim zemljama, Austriji i Češkoj, zbog korupcijskih afera radi kojih se tresu mandati austrijskog kancelara Sebastiana Kurza i češkog premijera Andreja Babiša.

Obojica sada idu na “sve ili ništa”. Kurza se tereti da je 2016. i 2017. novcem poreznih obveznika plaćao pozitivne članke. Kancelar Kurz odmah je odbacio sve optužbe istražitelja Državnog tužiteljstva za gospodarski kriminal i korupciju, istaknuvši kako su one “konstruirane”, jer ga se već dulje vrijeme pokušava maknuti s vlasti. Isto tvrdi i češki premijer Andrej Babiš. Zbog sumnji u navodno pranje novca i utaju poreza. A sve se to događa i objavljuje za trajanja čeških parlamentarnih izbora koji su završili jučer, na kojima Babiš “igra na sve ili ništa”.

Ističe se kako se ne radi samo o njegovoj političkoj, nego i osobnoj budućnosti s obzirom na eventualni kazneni progon. Austrijski mediji za Kurza, kojem je leđa okrenula i stranka Zeleni, mlađi koalicijski partner “narodnjaka” na vlasti, poručivši mu da “s njime više ne želi vladati kao saveznim kancelarom”, pišu kako također ide na sve ili ništa jer ne želi priznati da je “na izdisaju”.

To je pokazao i u petak navečer sazvavši konferenciju na kojoj je ponovno opovrgnuo navode o navodnoj umiješanosti u korupcijsku aferu, jasno poručivši kako je vlada “sposobna i voljna funkcionirati” i kako on i nadalje želi “ostati kancelar”. Za razliku od njega, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen službeno je potvrdio “krizu austrijske vlade, ali ne i države”.

Babiš polako gubi živce jer je rekao kako je “već umoran od stalnih svađa u politici” i da “ako njegova stranka završi u oporbi, on tamo sigurno neće završiti nego će napustiti politiku”. Hoće li to biti dobrovoljno ili zato što će morati, nije rekao. No Kurz još čvrsto vjeruje da će uspjeti dokazati svoju nedužnost i, barem zasad, i ne pomišlja udovoljiti glasnim p(r)ozivima oporbe da podnese ostavku i makne se s kancelarske dužnosti, što znatno komplicira opću situaciju, koja sve više miriše na pad austrijske vlade i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.