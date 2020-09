Austrijska vlada otkazala Opernball 2021. koji predstavlja najznačajniji godišnji kulturni događaj

Austrijska vlada je srijedu na Ministarskom vijeću donijela odluku o otkazivanju tradicionalnog bala u Bečkoj državnoj operi (Opernball), koji se je trebao održati 11. veljače 2021. godine, zbog pandemije koronavirusa.

„Ova odluka nije nam lako pala, ali neodgovorno bi bilo održati bal na uobičajeni način“, rekao je kancelar Sebastian Kurz uoči donošenja odluke za austrijsku novinsku agenciju APA.

U zajedničkoj izjavi za APA-u kancelar Kurz i potkancelar Werner Kogler istaknuvši da im nije lako bilo donijeti odluku o otkazivanju, ustvrdili su kako je „činjenica da su upravo slavlja i svečanosti mjesta zaraze“, te niti nisu mogli drugačije odlučiti nego otkazati Opernball.

„Opernbal je za Beč i Austriju kao naciju kulture velika promotivna vizit karta“, napomenuo je Kurz. „Naravno da smo svjesni gospodarskog i društvenog značaja ove priredbe, koji ide preko granica Austrije“, istakao je Kogler pojasnivši: „Ali zbog zabrinjavajućeg porasta broja Covid oboljelih, zaštita zdravlja mora imati prednost“.

Kogler je posebno zahvalio svima u Bečkoj državnoj operi i drugim kulturnim institucijama koji su proteklih tjedana „uložili enormnu energiju u izradu sigurnosnog koncepta“, kako bi se Opernbal ipak održao.

„Sve naše napore koncentriramo na to date iste podupremo i uspijemo održati kulturni pogon, koliko god je to moguće“, poručio je Kogler. Tradicionalni bal Bečke državne opere održava se od 1.877 godine u Beču. To je najznačajniji godišnji kulturni događaj u austrijskom glavnom gradu. Održava se uvijek pod pokroviteljskom aktualnog austrijskog predsjednika, te ga nazivaju i „bal Republike“.

Za medije je on „bal moćnih i slavnih“, na koji dolaze uglednici iz kulturnog, političkog i gospodarskog života Austrije i njihovi gosti iz cijeloga svijeta.