Austrijanci se danas smrzavaju. Izmjereno čak - 25,4 stupnja

Nakon subotnjeg snježnog i prometnog kaosa u većem dijelu Austrije, uključujući Beč, danas ova alpska zemlja “stenje” pod izrazito niskim temperaturama zraka. Polarna hladnoća, između ostalih, zahvatila je sjever Austrije, gdje je jutros zabilježena najniža temperatura od - 25,4 stupnjeva Celzijevih, javljaju austrijski mediji. Riječ je mjestu Gugu u općini Liebenau.

Međutim, i ostali dijelovi Austrije su se našli pod naletom obilnog snijega, snažnog vjetra i ekstremne hladnoće. Najhladnije je jutros bilo, prema medijskim izvješćima, u saveznoj pokrajini Donjoj Austriji, koja graniči i s pokrajinom i gradom Bečom.

U Beču je zabilježeno - 9, uz hladan vjetar, koji često puše u austrijskom glavnom gradu. Uz prometne nesreće, zbog niskih temperatura, došlo je i do poremećaja u javnom prijevozu.

U raznim dijelovima Austrije jutros su zabilježene sljedeće temperature: Schwarzau u Freiwaldu - 24 stupnja Celzijevih, u Radstadtu - 20, Zeltweg -19,5, Horn -19,2, Freistadt -18,8. Algen im Ennstal -18,2, Klausen-Leopoldsdorf -17,8, Gars am Kamp -17,3, Zell am See -17,3, St. Pöltenu - 11,5, Linzu -10,8, Željeznom (Eisenstadtu) - 7,6 stupnjeva Celzijevih

Stručnjaci su, preko medija, izdali niz upozorenja zbog hladnog vala. Uz poruku Austrijancima: “Zaštiti se”, kada izlazite iz kuće. Starijoj i osjetljivoj populaciji preporučili su, da ako ne mora, ne izlazi iz kuće, kod ovakovih ekstremno niskih temperatura.

Tim više što se “zubata” zima, kako su najavili meteorolozi nastavlja ne samo sutra nego cijeli ovaj tjedan. Sutra, uz vlažno i hladno vrijeme i ranojutarnje temperature zraka do -10 stupnjeva Celzijevih. Najavljena je i ledena kiša I poledica na cestama, od pokrajine Vorarlberg za zapadu Austrije do Gornje Austrije i dalje prema istoku zemlje. Vozači se pozivaju na oprez!

Za srijedu su u Austriji najavljene nove, obilne snježne padaline i jutarnja temperaturu zraka od -11 stupnjeva Celzijevih u nekim dijelovima zemlje. U Beču, - 3 stupnja Celzijevih.

VIDEO Snijeg zabijelio i Austriju