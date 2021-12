Austrijanci na meti omikrona. Još dva tjedna do napada. Na obzoru i peti lockdown

Koronavirus je svojim novim sojem omikron, ubacio u borbu i novog, opasnog protivnika Austrijanaca, rekao je u ponedjeljak poznati austrijski stručnjak za molekularnu biologiju Andreas Bergthaler u razgovoru za državni Ö1 Radio.

Bergthaler je istakao kako je protiv potpunog “otključavanja” svih djelatnosti, jer će novi virusni soj “uskoro i u Austriji biti dominirajući”. Pozvao je sve već dva puta cijepljene Austrijance da otiđu i po treću dozu cjepiva tzv. booster, kako bi povećati svoju otpornost prema Omikronu, a one koji su preboljeli Covid-19 da se cijepe i tako steknu “hibridni imunitet”.

“Sada ima još dva tjedna vremena, kako bi se zaustavilo daljnje opće širenje koronavirusa, prije svega njegovog novog soja, budući da bi krajem prosinca i početkom siječnja omikron kod nas već mogao biti dominirajuća varijanta”, upozorio je austrijski stručnjak, pozvavši nadležne da ne čekaju nego pravovremeno poduzmu potrebne mjere.

“Austrija je četvrti val, koji je za nju bio veliki izazov, koliko toliko savladala - brojke zaraženih znatno su se smanjile, ali bolnice su i dalje pune. A već dolazi omikron”, napomenuo je Bergthaler dodavši:

“Kako pokazuju međunarodni podaci, širenje omikrona se vjerojatno neće moći spriječiti, tako da u siječnju i veljači, zbog novog virusnog soja, moramo računati s velikim brojem zaraza”.

“Ja sam za to da se ne čeka zadnji čas nego da se već sada poduzmu preventivne mjere, kako se, kao krajnja konzekvenca opet ne bi morao uvoditi lockdown”, poručio je molekularni biolog. Istakao je kako je prema njegovom mišljenju “2-g plus sustav - dakle cijepljen ili prebolio i uz to obvezni PCR test, optimalna zaštitna mjera”.

Austrijski kancelar Karl Nehammer, jučer kasno navečer, u svom prvom razgovoru za domaću javnu televiziju ORF , također nije isključio mogućnost novog, petog po redu lockdowna u siječnju u Austriji, također i za cijepljene.

“To također ne bi učinio niti jedan stručnjak”, rekao je Nehammer. No,i peti lockdown ne isključuje ni gradonačelnik Beča Michael

Ludwig, koji je danas putem svog Twittera poručio:

“U Beču su i dalje strože mjere nego u ostatku Austrije, kako bi se spriječio, mogući, peti lockdown”.

“Pokušavam biti političar koji gleda unaprijed. Moje odluke ne donosim samo za sljedeći vikend nego srednjoročno, za naredno vrijeme”, pojasnio je Ludwig svojim protivnicima, posebice onima iz ugostiteljske i hotelijerske branše, koji mu ne mogu oprostiti što ih, za razliku od ostalih austrijskih pokrajina, drži “zaključane” sve do 20. prosinca. Istakao je kako se već sada postavlja pitanje da li će ugostitelji uopće moći svoje lokale imati otvorene u veljači i ožujku ili će ih morati držati zatvorenima “zbog petog vala” zaraze.

“O tome moramo već sada razmišljati”, naglasio je bečki gradonačelnik.

Ludwig je također izrazio čuđenje da se na austrijskoj saveznoj razini, unatoč neprolaznosti krize i ponavljanju valova zaraze i lockdowna, ne djeluje “sustavno” nego, kako je rekao, na dnevnoj političkoj osnovi.

A kada smo kod zaraze, danas je u Austriji u proteklih 24 sata zabilježen 3.251 novi slučaj zaraze koronavirusom i još 51 smrtni slučaj. Najviše novozaraženih s nedjelje na ponedjeljak bilo je u Gornjoj Austriji (769) i Donjoj Austriji (637), te Beču (488). Na bolničkom liječenju je ukupno 2.451 osoba, uključujući 573 pacijenata u intenzivnoj njezi, što je, unatoč laganom padu, još uvijek izuzetno veliki broj “teško oboljelih” i prijetnja “pucanju po šavovima” bolničkih kapaciteta. S obzirom na omikron, koji je već u uzletu.

>> VIDEO Kreće cijepljenje djece od 5 do 11 godina: Po čemu se razlikuje od cjepiva za odrasle