Austrijanac otišao u Švicarsku pa se šokirao kada je ugledao račun za mobitel

Kako Švicarska nije dijelom Europske unije, tako ni pravila za korištenje interneta, poziva i poruka ne vrijede kao u ostatku EU. Turisti, iako uglavnom paze na to, ponekad tu činjenicu smetnu s uma pa ih onda na to podsjeti - račun. Austrijski mediji pišu kako se upravo to dogodilo jednom turistu u Austriji koji je prije puta u švicarske planine kupio tjedni paket od svog mobilnog operatera.

Kako piše Fenix Magazin, prvog dana u kolovozu muškarac je poslao nekoliko poruka putem WhatsAppa, a potom je otišao spavati. Samo do jutra dočekao ga je račun - trošak roaminga ispao ga je nevjerojatnih 16.413,55 eura. Prirodno, kako bi riješio ovu situaciju, obratio se svom teleoperateru, koji mu je rekao da mora podnijeti pisani podnesak.

Zahvaljujući Radničkoj komori i njihovom odjelu zaštite potrošača koja je zatražila da se troškovi usklade s propisanim limitom od 60 eura, muškarac je ipak mogao odahnuti jer mu se vrtoglavih 16.000 eura ipak nije naplatilo.

