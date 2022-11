Došla je kući i ugledala muža koji je trebao biti na poslu i dadilju mokre kose: "Djeca su je polila mlijekom pa se otuširala"

Jedna je žena na Redditu ispričala kako je unajmila dadilju da dok su ona i suprug na poslu čuva njenu djecu od pet i tri godine, no kad je prije par dana došla kući, otkrila je da je muž javio na posao da je bolestan i ostao kući, a tu je; u drugoj odjeći i mokre kose; bila i njihova 24-godišnja dadilja.

- Suprug mi je rekao da se istuširala nakon što ju je jedno od djece zalilo mlijekom. Bila sam zbunjena i vidno uznemirena, no ponovio je da se ništa bitno nije dogodilo i da su djeca dobro jer ih je on pazio to kratko vrijeme dok se ona tuširala - ispričala je.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

A dodao je i kako to i 'nije tako velika stvar kako je predstavila...'

“Rekla sam dadilji da mi se svejedno ne sviđa što ignorira stvari koje smo se dogovorile i što nije ni pomislila kako ću se ja osjećati kad dođem doma i ugledam nju mokru od tuširanja, no ona ne misli da je išta loše napravila".

Mama kaže da je dadilji rekla i da joj zbog takvog 'incidenta' može smanjiti plaću, na što je ona odgovorila da 'to nikako ne bi bilo pravedno'.

“Moj muž stalno ponavlja da pretjerujem i da 'jadna djevojka' nije mogla ostati u mlijekom zaflekanoj bluzi... Ipak, nisam mogla da ne pomislim kako je cijela situacija neprikladna i kako bi mi bilo prirodnije da je prije mene nazvala, kao što radi za sve ostalo".

I dok se većina korisnika složila da je dadilja trebala pričekati s tuširanjem dok ona ne dođe kući, drugi su sumnjali da žena ima veći problem od toga tko koristi njezin tuš.

- Hm. Unajmili ste dadilju. Vaš muž je bio kod kuće iako je trebao raditi. Dadilja se otišla tuširati. Vidim potencijalno puno veći problem korištenja tuša... - 'suptilno' joj je poručio jedan pratitelj, dodavši: "Vi ne?!"

Pogledajte kako je dadilja bebi spasila život

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.