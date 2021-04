Austrija: Na graničnim prijelazima sve veći broj krivotvorenih korona testova Balkanaca

Austrijski dnevni list „Heute“ u četvrtak izvještava kako granična policija potpomognuta vojnicima na graničnim prijelazima Austrije sve češće otkriva krivotvorene negativne PCR i antigenske testove na koronavirus kod putnika koji dolaze s Balkana, a koji su obvezni za ulazak u ovu alpsku zemlju.

Prema aktualnim austrijskim propisima, uz negativni PCR ili antigenski test za putnike koji dolaze iz visokorizičnih koronazemalja i područja obvezna je i 10-dnevna samoizolacija, koju se može prekinuti nakon pet dana ponovnim testiranjem odnosno negativnim PCR ili antigenskim testom.

Uz sve to, propisana je i obveza prethodne online registracije ulaska u Austriju.

„Heute“ navodi kako granična policija, posebno usavršena za otkrivanje krivotvorina, govori o pravom „boomu“ lažnih koronatestova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Jedan od graničnih djelatnika za austrijsku televiziju ATV izjavio je kako se najčešće krivotvori datum testa ili je cijeli test potpuno lažan.

List piše kako cijena lažnih testova, koji su na Balkanu postali unosan posao, posebice za praznike i blagdane kada mnogi stranci iz inozemstva dolaze u posjet rodbini, iznosi do 40 eura. I to bez obzira ma to je li u digitalnom ili papirnatom obliku.

Austrijsko savezno Ministarstvo unutarnjih poslova je upozorilo da falsifikatorima prijete visoke novčane kazne. Osim toga, s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu, policija podiže i prijavu protiv počinitelja, kojem za krivotvorenje dokumenta, u ovom slučaju koronatesta, prijeti i zatvorska kazna u trajanju do godine dana.

Kako bi se spriječio „uvoz“ koronavirusa i njegovih mutacija u Austriju, austrijski MUP na domaćim graničnim prijelazima posebno je u vrijeme uskrsnih blagdana postrožio kontrolu putnika. Javnost je izvijestio o 432.762 provedene kontrole.

