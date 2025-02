Astronomske cifre: Tražite posao? Njemačkoj fali vozača autobusa, evo kakva se plaća nudi

Vozači su posljednjih godina postali vrlo traženi, a njemačkoj nedostaje vozača autobusa. Naime, autobusni prijevoznik govori o svom očajničkom pokušaju da nastavi posao te tvrdi kako u njegovoj tvrtki vozači zarađuju 3.500 eura mjesečno neto, no unatoč tome nedostaje mu radnika, piše Fenix magazin. U prosjeku u Njemačkoj vozači autobusa zarađuju oko 2.800 eura.

Kada je u pitanju statistika kod vozača autobusa, recimo da je 44 posto vozača imalo najmanje 55 godina 2023. godine, nedavno je objavio Savezni ured za statistiku. U svim profesijama taj udio je 25 posto.

Autobusni prijevoznik objašnjava kako se to manifestira u svakodnevnom životu pa kako bi osigurao nastavak poslovanja, morao se okrenuti drugim poslovima. - Bavimo se uglavnom iznajmljivanjem apartmana, soba i automobila. Sada imamo puno stranog osoblja, oko 80 zaposlenika uglavnom iz Indije i istočne Europe. Osim toga, strani vozači moraju doći do autobusa. Zbog toga smo kupili oko 80 automobila, koji se mogu koristiti uz naknadu. Uostalom, ništa ne vozi ni u 4 ujutro ni u 1 ujutro – nitko ne vozi vozača autobusa kući. Samo ako sve to postignemo možemo održati veličinu naše tvrtke - rekao je vlasnik tvrtke.

