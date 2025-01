Anušić: 'Milanović je učinio sve što je mogao da Slavoniji oteža gospodarski razvoj'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u subotu je pozvao birače da u drugom krugu predsjedničkih izbora podrže HDZ-ova kandidata Dragana Primorca te da ne zaborave da je Zoran Milanović kao premijer učinio sve što je mogao kako bi Slavoniji otežao gospodarski razvoj.

Na konferenciji za novinare Anušić je ocijenio kako u Hrvatskoj postoji kultura potpunoga zaborava o tome što se događalo prije pet, 10 ili 15 godina godina, kada su neki akteri, poput aktualnog predsjednika Milanovića, imali mogućnost vođenja Vlade, a koji je "sa svojim ministrima učinio sve što je mogao kako bi Slavoniji otežao gospodarski razvoj". Podsjeća da je u vrijeme Milanovićeve Vlade koridor 5C, njegov ministar, a sadašnji predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, prvo prenamijenio iz autoeste u brzu cestu, a kasnije potpuno uklonio iz razvojnih strategija, smatrajući da ga ne treba raditi. Druga velika nepravda bila je stavljanje Slavonije u statističku regiju sa Zagrebom, jer je tako umjetno podignut indeks razvijenosti Slavonije, zbog čega Slavonija nije mogla koristiti milijarde kuna potpora iz EU fondova, kazao je Anušić.

Ističe kako će se tek za vrijeme Vlade Andreja Plenkovića riješiti problem koridora 5C, koji će u u punom profilu autoceste do lipnja ove godine biti u potpunosti završen. Također, za vrijeme ove Vlade ispravljena je i nepravda oko statističkih regija, što je omogućilo da se iz EU fondova ovdje investira više od tri milijarde eura, za razliku od mandata Vlade Zorana Milanovića kada je "u Slavoniju iz EU fondova investirano ravno nula kuna".

Zakonske izmjene

Na upit novinara ide li se u zakonske izmjene koje bi trebale smanjiti ovlasti predsjednika Anušić je rekao kako nisu željeli da Zakon o obrani bude tema prije nego što se ovi izbori završe te da će se, kada počne javno savjetovanje, što će biti do kraja siječnja, vidjeti što je Ministarstvo obrane predložilo. Ustvrdio je kako se zakon uopće ne tiče uopće ovlasti predsjednika, nego temeljnog vojnog osposobljavanja, zbog čega se moraju promijeniti neke zakonske odredbe.

Drugi je zakon, koji se tiče odnosa između Vlade, Ministarstva obrane i predsjednika RH, u stvarima u kojima se prelamaju odgovornosti i koji se tumače na različite načine. Zakonski okviri koje se toga tiču će se mijenjati, ne na štetu predsjednika RH ili Vlade, već na korist Oružanih snaga RH, koje su talac tumačenja zakonskih odredbi, na način na koji to radi Zoran Milanović, ustvrdio je Anušić.

Poručio je kako se zakonskim izmjenama "ne dira se u ustavne ovlasti i Ustav, i ne ide se ni u kakvo oduzimanje ovlasti predsjedniku RH koji će i dalje biti vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH". - Radi se o izmjenama koje će i meni olakšati funkcioniranje, ali prvenstveno će jasno definirati odnose između nas te rasteretiti Oružane snage,koje su nekoliko puta bile talac ponašanja Zorana Milanovića - dodao je.

Na upit zbog čega Milanović onda smatra da ga se zakonskim izmjenama planira zakinuti u obavljanju dužnosti Anušić se osvrnuo na Milanovićevu izjavu da se spremaju izmjene Ustava i zakona koje će omogućiti slanje Hrvatske vojske u Ukrajinu. - To je nečuveno. On je s tom izjavom iznio netočnu tezu te unio nemir, ljudi su uznemireni jer misle da mi mijenjamo zakon i Ustav da bi slali Hrvatsku vojsku u Ukrajinu - rekao je Anušić. Smatra kako ta izjava zaslužuje najtežu osudu, te da je Milanović "ušao i u sferu kaznene odgovornosti, jer je namjerno širenje panike i laži, pogotovo kada to govori predsjednik države, nešto što se ne smije tek tako dopustiti".

Na pitanje je li mu, s obzirom na rezultate prvog kruga izbora, žao što je odbio ponudu da bude kandidat HDZ-a za predsjednika države Anušić je rekao kako on to nije odbio, već je rekao da će, ako Predsjedništvo stranke odluči da je on najbolji kandidat, on tu utrku istrčati. - Stranka je odlučila da to bude Dragan Primorac, i svi smo se s time složili tako da je to hipotetsko pitanje, na koje mi je nezgodno odgovarati - rekao je Anušić.