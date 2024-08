Analitičar Ante Kotromanović: 'Puno teže se boriti na ukrajinskoj strani'

Brojni kažu kako je rat u Ukrajini sada ušao u novu dinamiku. Ukrajinski vojnici ušli su na ruski teritorij - prvi je to napad još od Drugog svjetskog rata. Sve to u emisiji Večernji TV-a komentiramo s našim vojnim analitičarem Antom Kotromanovićem. On je uvodno istaknuo kako se nakon godinu dana ukrajinske defenzive dogodila zanimljiva stvar.

"Znamo da je Rusija napala Ukrajinu prije dvije i nešto godine, poznate su činjenice da je Ukrajina prije godinu dana pokušala napraviti taj jedan protunapad razdvajanja ruskih snaga, izbijanje prema Krimu. Nažalost, nije uspjela i nakon toga se nalazi u jednoj strateškoj defenzivi. Oni su se branili, rekao bih, vrlo korektno zadnjih godinu dana, imali su težak posao. Rusi su na više smjerova i frontova pokušavali probiti ukrajinsku obranu. Negdje su bili relativno uspješni, nisu to bili duboki prodori od 15, 20 kilometara koji bi mogli prelomiti ukrajinsku obranu", istaknuo je uvodno te nastavio: "Danas imamo zanimljivu situaciju da je Ukrajina očito smogla i oformila nove snage, uvježbane postrojbe, koje su napravile jedno taktičko iznenađenje."

Kurska regija, kako je naglasio, nalazi se na granici Ukrajine i Rusije, a s tog su područja Rusi intenzivno raketirali ukrajinske gradove. Govoreći o ukrajinskom prodoru, kaže: "Po onome što smo mogli vidjeti, vjerojatno je bio cilj nuklearka u blizini grada Kurskog". S druge strane, napominje kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao kako je cilj bio ravnoteža u pregovorima.

"Bit će interesantno vidjeti kakva će biti ruska reakcija. Ono što je vidljivo, Rusi nisu imali dovoljno snaga na tom području. Oni isto imaju problema nakon dvije i pol godine rata s dobro organiziranim svježim snagama. Nisu imali pričuvne snage koje bi mogle zaustaviti ukrajinski prodor u regiju Kursk. Vidjet ćemo koliko će trebati vremena ruskim snagama da se organiziraju, koliko će trebati vremena da krenu u protunapad na ukrajinske snage. Ovo je blamaža za rusku obavještajnu službu, za rusku vojsku, za ruski glavni stožer... Jednostavno su bili iznenađeni", istaknuo je.

"Vladimir Putin nema pravovaljane informacije ovakvog tipa, koje su loše. On njih ne čuje odmah sve. Vjerojatno oni njemu nisu ni rekli pravu istinu tih nekoliko dana. Vidjeli smo zbunjenu reakciju Putina i njegovih ljudi. Dezinformirali su javnost. Oni su, po meni, ponovno osramoćeni. Putin je doživio pljusku. Nakon Drugog svjetskog rata, to je prva vojska koja je ušla na ruski teritorij. Još jednom se pokazalo da ruska vojska, koja je ozbiljna, ima svoju veličinu i snagu, ne može kontrolirati kompletan teritorij", tvrdi.

Ukrajinci ruše infrastrukturu i važne mostove, a analitičar ističe kako su oni vjerojatno svjesni da će se teško održati u tom području. "Rusi su bili nespremni i trebat će im vremena da se organiziraju", navodi te dodaje kako je pitanje hoće li Rusi rasteretiti frontove u Ukrajini te povući dio postrojbi s tih ratišta.

VEZANI ČLANCI:

Govoreći o širem kontekstu rata, Kotromanović navodi kako ukrajinski prodor vjerojatno neće napraviti značajnije dugoročne promjene. "Nisam siguran mogu li se Ukrajinci održati. Rusi su zauzeli 20-ak posto ukrajinskog teritorija, uključujući Krim i više. Ukrajinci su zauzeli desetak posto Kurske oblasti. To je značajno manji postotak, ali simbolično je to značajno za ukrajinsku snagu. Putinu ne vrijedi jednako teritorij u Donjecku i onaj izvorno ruski", kazao je.

Kotromanović se osvrnuo i na podršku zapadnih zemalja: "Mislim da je ovo značajno za zapadne zemlje koje u kontinuitetu pomažu Ukrajini. Bez te pomoći, Ukrajina bi odavno bila slomljena. Normalno je da zemlja za vlastitu obranu imati pravo kupiti oružje i da će to oružje, kada ga je već kupila, moći koristiti na teritoriju druge države. To radi i Rusija, koristili su iranske dronove, sada koriste sjevernokorejske rakete."

Nakon dvije i pol godine intenzivnog ratovanja, kaže kako se stvaraju moćni i hrabri vojnici. Ukrajinsku vojsku krasi, kako dodaje, upravo hrabrost. "Ne možemo reći da se ljudi ne bore, ne žrtvuju, da se ne tuku. Možemo to reći i za rusku stranu, ali ruska snaga definitivno ima jači arsenal oružja, više streljiva... Puno teže se boriti na ukrajinskog strani. Kompariram s nama '91., '92. ili '93. godine, mi koji smo krenuli u Domovinski rat nismo imali toliko streljiva, topništva, potporu zrakoplovstva, a naši protivnici imali su sve to".

Cijelu emisiju možete pogledati u videu ili na društvenim mrežama Večernjeg lista.