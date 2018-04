Anna Larson: Bili je dio Žarkovice koji zauvijek ostaje s nama

Utočište za pse na Žarkovici Svjetski dan napuštenih životinja obilježilo je novim prijateljstvom. U toplom Heleninom zagrljaju u svoj dom otišao je maleni štenac pronađen u kutiji na cesti.

– U prvom susretu dogodila se ljubav i osmijehom zapečatila taj trajni savez koji se nekim čudom dogodi između čovjeka i psa – napisala je Sandra Sambrailo na objavi o sretnom udomljenju, jednom od onih koja daju snagu i nadu za bolje sutra. Jer na Žarkovici vjeruju još samo u ljubav i prijateljstvo. Sva vjera i nada u Grad Dubrovnik istopila se u brojnim neispunjenim obećanjima. No, dok je prijatelja bit će i Žarkovice. Potvrđuje to i šetnja sa psima, koju je u Hartshill Hayes Country Parku u Velikoj Britaniji organizirala Ellie Brian. Za 350 pasa na Žarkovici prikupljeno je tako preko 750 funti.

Na teško i neodrživo stanje u azilu na kojeg je gradska vlast zaboravila već nekoliko godina upozorava i Šveđanka Anna Larson, koja trenutno živi i radi u New Yorku. Nakon prvog posjeta Žarkovici, ona i njezin dečko Michael već tri godine vraćaju se na brdo iznad Dubrovnika. Ostaju koliko mogu, ali ne dolaze na izlet već kako bi pomogli. U jednom od posljednjih dolazaka u azilu su proveli pet tjedana.

– Sandra radi nevjerojatan posao, vodi brigu o svim psima u okolonostima koje su vrlo teške i za volontere i za pse, posebno kad je zima i loše vrijeme – kaže nam Anna Larson i dodaje da je sramotno što Grad Dubrovnik godinama zanemaruje navedene probleme.

Foto: Privatni album

– Gradonačelnik bi trebao biti zahvalan i poduprijeti sve što se radi za napuštene životinje, izgraditi odgovarajuće sklonište, osigurati radnike, hranu, veterinarsku skrb. Bez Sandre i volontera Dubrovnik bi bi pun pasa lutalica, a njih nekoliko radi težak posao. Sve to loša je reputacija za Grad i utjecat će i na turizam – ističe. U želji da upozori na sve što se događa u Dubrovniku, Anne Larson u New Yorku je organizirala i protest, a potporu Žarkovici uklopila je i u svoje dizajnerske uratke.

– Stanovnici New Yorka brinu se za pse i bili su prilično uzrujani kad su čuli što se događa u Dubrovniku i na Žarkovici. Zainteresirani su da se ta priča proširi, kako u gradu tako i u SAD-u. Zasad još prikupljamo kontakte i ideje kako to i ostvariti – priča nam Anne. I najavljuje da uskoro ponovno idu u Dubrovnik. Kaže, nedostaju im Sandra i psi, stalno razmišljaju o njima i jedva čekaju da se ponovno vide. A do tada, s njima je uvijek jedan dio Žarkovice, pas Bili kojeg su udomili.

I dok s nestrpljenjem čeka povratak na Žarkovicu, Šveđanka s mjestom boravka u New Yorku ne gubi vrijeme. Na njezinu inicijativu osmišljen je i Facebook događaj "Postcard for the Dubrovnik Mayor". A razglednice podrške volonterima i njihovoj brizi za pse na Žarkovici na adresu gradonačelnika M. Frankovića stižu i s drugog kraja svijeta.

Foto: Privatni album