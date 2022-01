Ankica Tuđman za Večernji list 1998.: Na svoj račun prebacila sam i oročila novac od autorskih honorara svojeg supruga

U listopadu 1998. godine obitelj Tuđman našla se u središtu skandala nakon što je bankovna službenica Ankica Lepej otkrila kako je Ankica Tuđman, supruga tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana, oročila 210.000 maraka što predsjednik nije naveo u imovinskoj kartici.

Ankica Lepej jučer je preminula, a mi donosimo najzanimljivije dijelove eksluzivnog intervjua koji je na tu temu Večernjakovim novinarima dala prva dama Ankica Tuđman.

- Što se tiče naše ušteđevine, smatrala sam da putem tiska nisam obvezna nikome polagati računa. Razne insinuacije, ne samo u dijelu tiska već i nekih zastupnika u Saboru, koje su prevršile svaku mjeru, kojima se svjesno i ili nesvjesno neopravdano i ničim argumentirano želi lažno prikazati porijeklo mojeg oročenog novca u Zagrebačkoj banci, usmjerene su samo na moje moralno diskreditiranje u javnosti. Zbog toga želim reći da moj suprug dr. Franjo Tuđman i ja imamo u Zagrebačkoj banci otvorene račune od rujna 1961. godine, znači punih 37 godina. Sve honorare za suprugove tiskane radove izdavači su uplaćivali na njegov žiro račun, o čemu postoji evidencija u Zagrebačkoj banci, a svake godine na temelju izvještaja Zagrebačke banke i potvrde izdavača o isplaćenim honorarima, bili su iskazani u Poreznoj prijavi na dohodak dr. Franje Tuđmana. Prema tome, iznos oročen 24. ožujka nije i uložen tog dana već je stizao na račun supruga tiskanjem knjiga, no tog je dana oročen i to na moje ime jer sam imala punomoć na njegov žiroračun. Želim dodati još i to da se honorari koje je primao odnose na 29 izdanja knjiga tiskanih do kolovoza 1992. i na 19 izdanja knjiga tiskanih od kolovoza 1992. do dana, i to u domovini i inozemstvu - znači na ukupno tiskanih 48 izdanja samo knjiga - rekla je za Večernji list 24. listopada 1998. godine supruga prvog hrvatskog predsjednika.

Foto: Arhiva VL-a

Na pitanje kako komentira optužbe da je javnost obmanuta pri objavi imovinske kartice te da nekolicina zahtjeva i ostavku Franje Tuđmana, odgovorila je kako je Služba Ureda predsjednika koja je pripremala izvješće o iskazivanju imovine, imala sve podatke o ukupnoj imovini obitelji pa i podatke o ušteđevini.

- Savjetnici koji su i zastupnici u Saboru slijedili su postojeći dogovor u Saboru i na toj osnovi sačinili izvješće za iskaz imovine. Koliko sam ja pratila, jedan broj dužnosnika pri objavi imovinskih kartica također nije navodio iznose o novčanoj ušteđevini jer se također pridržavao dogovora u Saboru. A što onda drugo reći nego da su grubi i niti jednom jedinom činjenicom argumentirani napadaji vezani za ispunjenje imovinske kartice mojeg supruga,m najblaže rečeno nedobronamjerni - kazala je Ankica Tuđman.

Tada je prozivana za zlouporabe novca iz humanitarnog fonda 'Spasite djecu Hrvatske' te da novac fonda drži na svojem privatnom računu.

- Ne želim se više opravdavati jer nemam zašto. Svi sponzori uplaćuju novac za djecu direktno na žiroračun Humanitarne zaklade, a za isplatu djeci imaju pravo potpisa samo tajnica Zaklade - rekla je Tuđman.

Istaknula je kako je na svoj račun prebacila honorare koji su bili na žiroračunu njegova supruga za što je imala njegovo ovlaštenje.

- Nikakav, podvlačim, nikakav drugi novac na mom računu nije bio niti jest. Na tekućem računu je moja mirovina - rekla je Tuđman.

Potez Ankice Lepej, koja je zbog odavanja poslovne tajne ostala i bez posla, nije htjela posebno komentirati.

- Kako je došla do mojeg matičnog broja, to vam mora ona sama odgovoriti - rekla je tada novinaru Večernjeg lista, a otkrila je i kako sa suprugom nije razgovarala o poslu.

- Moj suprug ode u Ured već iza 8 sati ujutro, a kratko iza njega i ja u Zakladu. Vraća se kasno uvečer, a i ja sam također zaokupljena zakladinim poslovima praktički cijeli dan. Ono malo što se vidimo ne uspijemo porazgovarati niti o obiteljskim pitanjima, a kamoli da bismo razgovarali o mojem ili njegovom poslu. Ono što je vezano za događaje dana ili politiku doznam iz središnjeg TV Dnevnika koji jedino redovno pratim - rekla je Ankica Tuđman.