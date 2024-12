ANKETA U nedjelju su izbori, za koga ćete glasati?

Osam kandidata, tri manje nego prije pet godina, natjecat će se na osmim izborima za predsjednika Republike koji će se održati točno za tjedan dana, u nedjelju, 29. prosinca. To su aktualni predsjednik Zoran Milanović, kandidat SDP-a i partnera, Dragan Primorac, kandidat HDZ-a i partnera, Miro Bulj, kandidat Mosta, kandidatkinja Možemo Ivana Kekin, kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje Branka Lozo, te nezavisni kandidati Marija Selak Raspudić, Tomislav Jonjić i Niko Tokić Kartelo.

Dražen Keleminec, kandidat Autohtone Hrvatske strane prava (A-HSP), Karolina Vidović Krišto, kandidatkinja stranke Odlučnost i pravednost (OiP) te nezavisni Slobodan Midžić koji su također DIP-u predali kandidature, nisu uspjeli skupiti potrebne potpise, pa neće sudjelovati na izborima.

Službena izborna promidžba potrajat će do ponoći, 27. prosinca (petak). Do tada svaki kandidat i službeno može uvjeravati birače da je baš on najbolji izbor za predsjednika koji će idućih pet godina voditi Hrvatsku. Kome će od njih osmero to poći za rukom, znat će se na izbornu nedjelju, 29. prosinca.

Osim o pridobivanju birača, kandidati do tada moraju voditi računa i o financijskoj strani svoje promidžbe. Sedam dana prije izbora, dakle zaključno sa 21. prosinca, moraju DIP-u podnijeti izvješće o troškovima, primljenim donacijama i o cijeni te dobivenom popustu u cijeni za medijsko oglašavanje.

Pravo birati predsjednika Republike ima 3. 762. 221 birača, objavilo je u petak poslijepodne Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Rješenjem ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaključen je popis birača za predsjedničke izbore, u kojemu je, u odnosu na iste izbore prije pet godina, 92. 526 birača manje.

S prebivalištem u Hrvatskoj po općinama i gradovima je 3. 512. 226 birača, od čega 6. 879 prethodno registriranih, dakle onih koji će glasovati u inozemstvu. Tek nešto manje od 250.000 birača bez prebivališta u Hrvatskoj je aktivno registrirano, bilo po službenoj dužnosti ili na osobni zahtjev. Pravo glasa na predsjedničkim izborima ima oko 11.000 birača manje nego ih je imalo na travanjskim izborima za Hrvatski sabor.

