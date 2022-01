Anka Mrak Taritaš: Strašno je i nezamislivo da su premijer i Vlada dozvolili da se ovo dogodi

Anka Mrak Taritaš, zastupnica stranke GLAS, komentirala je pismo Europske komisije koja neće produljiti rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti.

- Prema objavama medija Europska komisija odbila je Vladi produljiti rok za korištenje sredstava za obnovu iz Fonda solidarnosti EU iako nas je premijer Plenković još nedavno vrlo samopouzdano uvjeravao da će uvažiti Vladine argumente. To znači da ćemo izgubiti gotovo cijeli iznos od 5,1 milijardi kuna s obzirom na to da je do danas isplaćeno tek 119 milijuna kuna, a rok je 17. lipnja. Za to vrijeme, gomila javnih zgrada i dalje čeka početak obnove, bolnice i škole samo su na brzinu pokrpane, a komadi zgrada i dalje padaju po zagrebačkim ulicama i nogostupima - kaže Mrak Taritaš i dodaje:

- Na ovo upozoravam već više od godinu dana, otkad je Vladi sjeo novac iz Fonda na račun, a ministar Horvat i premijer Plenković su mi, naravno, svisoka odgovarali da ne razumijem kako se koriste EU fondovi i da bih trebala znati bolje. Sad vidimo, ako dosad nismo, koliko su oni obojica znali i koliko ih je za obnovu uopće briga. Strašno je i nezamislivo da su premijer i Vlada dozvolili da se ovo dogodi i u svakoj normalnoj zemlji bi nakon ovakvog debakla premijer podvijenog repa dao ostavku i nikad više ne bi dobio nijedan glas. No, živimo u zemlji u kojoj vlada HDZ i zato ja očekujem tek da će nam premijer i ovaj put tek bahato objasniti kako ništa ne znamo i ne razumijemo.