'Ukrajinci su prisiljeni na nešto što ne pamte od početka ruske agresije, to je klaonica, tisuće mrtvih...'

Ukrajina se više od dvije godine brani od potpune ruske invazije otkako ju je naredio predsjednik Vladimir Putin. Trenutno se ratu ne nazire kraj. Između ostalog, Putin želi da se Ukrajina u potpunosti odrekne teritorija Donjecka, Luganska, Hersona, Zaporižja i Krima kao uvjet za prekid borbi. Kijev inzistira na potpunom povlačenju Rusije sa svih okupiranih područja, uključujući poluotok Krim kod Crnog mora, koji je Moskva nezakonito pripojila 2014. godine.

Rusko napredovanje na istoku Ukrajine se nastavlja. Osvojen je strateški grad Časiv Jar, a Ukrajinci su prisiljeni na povlačenje koje ne pamte od početka ruske agresije. Ante Letica, stručnjak za sigurnosne politike, izjavio je za HTV-ov "Studio 4" kako je zabrinjavajuće što ruske snage napreduju.

"Pomalo napreduju na svim bojišnicama, na cijeloj crti bojišnice i to je ono što zabrinjava. Ne može se to riječima opisati, to je klaonica - tisuće mrtvih. Rusi za to svoje napredovanje plaćaju ogromnu cijenu, ogromnim žrtvama, ali i gubicima u tehnici i drugim sredstvima. Dakle, dolazi do sve jače i jače eskalacije. Rusi pomalo napreduju, unatoč pomoći, organizaciji, novcima, oružju, streljivu koje Ukrajina dobiva", kazao je.

VEZANI ČLANCI:

"I jedni i drugi imaju strašne gubitke, i jedni i drugi skrivaju svoje gubitke što je sasvim normalno. Procjenjujemo negdje da je preko 500.000 ljudi izbačeno iz stroja, što mrtvih, što trajno onesposobljenih za daljnje služenje vojske", ističe stručnjak te dodaje: "Idemo prema eskalaciji i mir je još daleko, daleko, daleko".

Žestoke bitke u istočnoj Ukrajini

Nastavljaju se teške borbe u istočnoj Ukrajini, rekao je ukrajinski vojni vrh u subotu navečer u Kijevu, a borbe se vode na 12 lokacija. "Situacija je bila najgora u području Pokrovska, ali neprijatelj je također bio aktivan u smjeru Limana i Kurakove“, rekao je ukrajinski glavni stožer u večernjem izvješću. Sva tri grada nalaze se u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck. Tijekom dana vodile su se 123 bitke, stoji u izvješću. Od toga, 41 bitka vodila se samo u regiji Pokrovsk, a bilo je 19 napada u blizini Limana i 17 u blizini Kurakove, navodi se u izvješću.

Prema glavnom stožeru, u blizini Pokrovska odbijeno je 29 napada, ali 12 bitaka još uvijek traje, a branitelji čine sve što mogu kako bi stabilizirali situaciju i spriječili neprijatelja da prodre na ukrajinski teritorij. Ranije tog dana, rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je selo Sokil osvojeno u ovom području. Sokil se više ne pojavljuje u izvješću glavnog stožera, ali se selo Prohres zapadno od njega pojavljuje. Ukrajinska vojska je rekla da je više od 180 ruskih vojnika poginulo u području Pokrovska. Osim toga, uništeno je nekoliko ruskih vojnih vozila. Informacije se ne mogu provjeriti.

Dio fronte kod Pokrovska smatra se relativno ranjivim. Ruska vojska već mjesecima sporo napreduje nakon što je početkom godine zauzela tvrđavu Avdiivku. Ukrajina još nije uspjela zaustaviti napredovanje i stabilizirati svoje obrambene linije. Ranije su ruske snage zauzele još jedno selo u regiji Donjeck u istočnoj Ukrajini, priopćilo je Ministarstvo obrane u Moskvi. Ruska vojska zauzela je Sokil, selo koje se nalazi oko 30 kilometara sjeverozapadno od grada Donjecka, poboljšavajući svoj taktički položaj, navodi se u izvješću. Nije bilo komentara s ukrajinske strane. Selo, koje je prema popisu stanovništva prije 20 godina imalo nekoliko desetaka stanovnika, nalazi se istočno od Pokrovska, koji se smatra mogućim ciljem ruskog napredovanja.

U noćnim napadima bespilotnim letjelicama, Rusija je prekinula opskrbu strujom i vodom u ukrajinskoj sjeveroistočnoj regiji Sumi. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija napala 12 ukrajinskih regija, a da je oboreno 24 od 32 bespilotne letjelice. Krhotine oborene bespilotne letjelice oštetile su zgradu i vozilo u Kijevu. Ukrajinske snage koristile su bespilotne letjelice za napad na južnu rusku regiju Krasnodar, koja je postala česta meta Ukrajine. Bespilotne letjelice su oborene, ali su njihove krhotine zapalile skladišta goriva u četvrtima Pavlovskaja i Lenjingradskaja i oštetile radio toranj u gradu Jejsku, izjavio je regionalni stožer. Posljednjih mjeseci Kijev je pogodio ne samo vojne mete, već i skladišta goriva i prometna čvorišta kako bi povećao logističke izazove Rusije u vođenju rata.