Amir Mafalani: Smanjite mi kaznu jer sam u zatvoru naučio da su kaznena djela pogubna

Amiru Mafalaniju, koji služi kaznu zbog svoje uloge u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića 2008. te kojeg uskoro čeka novo suđenje, Visoki kazneni sud (VKS) odbio je žalbu kojom je tražio tzv. nepravu obnovu kaznenog postupka te je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz rujna 2022. Tom presudom Mafalaniju su objedinjene sve presude koje su mu izrečene za razna kaznena djela, počevši od ubojstva preko prijevara, te je u konačnici osuđen na jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora.

VKS je i obrazložio zašto je Mafalaniju žalba odbijena.

- Prvostupanjski sud ispravno je naveo okolnosti kojima su se rukovodili sudovi u postupku individualizacije kazni izrečenih u presudama. Uvažavajući posebnosti ličnosti višestrukog počinitelja kaznenih djela i ukupnost počinjenih kaznenih djela, osuđeniku je pravilno izrečena jedinstvena kazna zatvora od 22 godine, koja je veća od pojedinačno utvrđenih, a ne doseže njihov zbir. Naime, radi se o višestrukom počinitelju različitih kaznenih djela, i to protiv imovine (prijevara) i protiv gospodarstva (prijevara u gospodarskom poslovanju) koje kriminalno ponašanje je kulminiralo udruživanjem za počinjenje kaznenih djela te pomaganjem u teškom ubojstvu i ubojstvu koja kaznena djela je činio od ožujka 2008. pa do kraja 2008., što upućuje na izrazitu upornost i bezobzirnost u protupravnom postupanju, a sve s ciljem postizanja materijalne koristi.

Imajući na umu osobine ličnosti osuđenika, međusobni odnos počinjenih kaznenih djela, vrstu i vrijeme njihovog počinjenja te vodeći računa o općim pravilima izbora vrste i mjere kazne, o svrsi kažnjavanja i pravilima o stjecaju kaznenih djela, i po stavu ovog drugostupanjskog suda, jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju 22 godine izražena je jasna društvena osuda zbog počinjenih kaznenih djela - naveo je u svom obrazloženju VKS.

Pojasnili su i da se kod odmjeravanja jedinstvene kazne ne utvrđuju nove činjenice, koje je Mafalani naveo u žalbi, već se u obzir uzimaju činjenice koje su utvrđene u kaznenim presudama i postupcima koji su bili predmet objedinjavanja kazni. Naveli su i da svrha objedinjavanja nije ublažavanje kazne, "već potreba da se prilikom izricanja jedne jedinstvene kazne vodi računa o specifičnosti višestrukog počinitelja različitih kaznenih djela i međusobnom odnosu tih djela, imajući u vidu vrstu i vrijeme njihovog počinjenja, s primarnim ciljem da se jedinstvenom kaznom postigne svrha kažnjavanja."

Mafalani je bio dio kriminalne skupine koja je 2008. sudjelovala u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića i u tom postupku je osuđen na 16 godina zatvora. Osim te, imao je još šest presuda zbog imovinskih delikata, a kazne koje su mu bile izrečene iznosile su od osam mjeseci do godinu dana zatvora. Sve te kazne objedinjenje su u jednu jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora, a Mafalani se na tu objedinjenu kaznu žalio zbog povrede kaznenog postupka i pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tražio je da se presuda ukine ili preinači.

Među ostalim, smatrao je da bi objedinjena kazna trebala biti niža, navodio je da bi se prevare i prevare u gospodarskom poslovanju za koje je osuđen trebale voditi kao jedno produljeno djelo, tvrdio je da se u obzir trebala uzeti njegova mladost u vrijeme počinjenja djela, a naveo je i da su sva djela počinjena prije 14 godina, kada je bio - mladi i neosuđivan.

- Tijekom izdržavanja kazne završio sam više posebnih programa usmjerenih na razvijanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela - naveo je Mafalani.

No to nije impresioniralo VKS, koji mu je žalbu odbio. A kako je "razvio svijest o nečinjenju kaznenih djela", svjedoči to što mu uskoro na zagrebačkom Županijskom sudu počinje - novo suđenje. U kojem mu je suoptuženica njegova majka, Branka Mafalani. USKOK u optužnici protiv njih tvrdi i da su u Kaznionicu u Lepoglavi preko Mafalanijeve majke stizali CD-ovi na kojima su bili razni filmovi i serije, uključujući i pornografiju te anabolički steroidi za smirenje. Dvojac zaposlen u Kaznionici u Lepoglavi je te predmete neovlašteno unosio. Osim CD-ova, na ovakav način stizale su i SIM kartice i mobiteli. Dvojcu zaposlenom u Kaznionici to je dostavljala Mafalanijeva majka, a oni su to za obećanu novčanu naknadu prosljeđivali Mafalaniju te još jednom osuđeniku.

U međuvremenu, Mafalani je Hrvatsku tužio Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP), jer je imao pritužbe na to kako je transportiran u Remetinec. Tvrdio je da se prilikom transporta vozilo prevrnulo, on je bio ozlijeđen te mu je ESLJP dosudio - 6000 eura.

