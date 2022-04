Američki državni tajnik: Napad na Hrvatsku je napad na Ameriku

Hrvatska je ušla u NATO savez zbog Sjedinjenih Država, rekao je u ponedjeljak predsjednik Zoran Milanović i odmah za to dobio potvrdu državnog tajnika Antonyja Blinkena koji je poručio da će Amerika Hrvatskoj uvijek čuvati leđa.

„Samo radi Amerike i radi pomoći i zaštite Hrvatska je u NATO-u, ne radi Londona, čak i ne zbog konstruktivnog i prijateljskog Berlina, nego isključivo zbog SAD-a”, rekao je Milanović na otvaranju Hrvatsko-američkog foruma koji se u ponedjeljak i utorak održava u Zagrebu.

Predsjednik je zahvalio SAD-u što je bila „jedina država koja je pružala potporu” Hrvatskoj devedesetih. Washington je pružao „logističku, intelektualnu i organizacijsku potporu dok su nas drugi opskrbljivali tonama nalivpera, papira, pametnih, lijepih i manje lijepih riječi”, rekao je Milanović.

Dvodnevni forum otvorio je američki državni tajnik Antony Blinken (na fotografiji) videoporukom.

“Napad na vas napad je na nas”, rekao je Blinken, dodajući kako će SAD Hrvatskoj “uvijek čuvati leđa”.

Milanović je govoreći o nedavnom sastanku NATO-a na kojem nitko nije spomenuo države „koje imaju problem vlastitog identiteta, afilijacije, svijesti tko im je prijatelj, a tko neprijatelj”, posebno istaknuo Srbiju, zemlju koju Hrvatska želi kao „dobrog susjeda”.

Nakon rata u Ukrajini vrijeme je da se Beograd upita „je li dio zapada”, da se izjasni gdje pripada i „ne gubi se u pomutnjama”, naglasio je. Kritizirao je NATO što ne govori o zapadnom Balkanu iako se raspravlja o državama poput Gruzije i Moldavije.

„Je li sad trenutak da u korijenu sasječeno maligni ruski utjecaj o kojemu slušamo godinama”, kazao je Milanović, referirajući se na regiju.

U govoru u kojem se dotaknuo niza tema, pa i pobjede „svog prijatelja” Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i "groznog" stanja medija u Hrvatskoj, Milanović je rekao da je Hrvatska uvijek težila zapadu te da je ona danas liberalno demokratsko društvo u kojem „rizik od ekscesa ne postoji”.

„Iskustvo pokazuje da nikada nisu zaratile istinski liberalno-demokratske države, zato što imaju predvidive, dosadne i ograničavajuće sustave donošenja odluka”, za razliku od autokratskih država „kakvih ima i u EU-u” gdje su procesi donošenja odluka „impulzivniji”.

„Democracies don't go to war. It's a fact”, zaključio je Milanović na engleskom jeziku.