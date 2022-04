Američka dužnosnica: Napad Rusije na Ukrajinu nije isto kao i bombardiranje Jugoslavije 1999.

Ne može se izjednačavati napad Rusije na Ukrajinu i napad NATO-a na SFRJ 1999., izjavila je to zamjenica pomoćnika američkog tajnika za obranu Laura Cooper u intervjuu za Glas Amerike.

- To se apsolutno ne može izjednačiti. Ono što sada vidite je da je velika sila odlučila bez razloga napasti demokratski izabranu vladu i pokušava okupirati važne dijelove te zemlje dok bombardira civilno stanovništvo i ometa isporuku humanitarne pomoći. Apsolutno nije isto. I siguran sam da narod Srbije može svojim očima promatrati narod Ukrajine i shvatiti s kakvom se destrukcijom suočava i da to želi podržati - objasnila je.

Govoreći o Putinovoj destabilizaciji zapadnog Balkana, Cooper je objasnila kako Rusija ima niz taktira koje može ponovno koristiti.

- Da se vratimo korištenju određenih strategija, uključujući cyber interferencije, a nedavno smo vidjeli primjere toga, zatim manipulaciji informacijskim prostorom koja je još uvijek prisutna. Oni mogu instrumentalizirati korupciju, koja ima posebno korozivni učinak u regiji. I naravno mogu koristiti prodaju oružja, vojnih resursa kao sredstvo utjecaja. Činjenica da im vojna oprema ne daje tako dobre rezultate u Ukrajini može učiniti ovo posljednje oruđe manje moćnim, ali svakako bi mogli posegnuti za bilo kojom od gore navedenih taktika - kazala je te objasnila što bi se dogodilo sa Srbijom odluči li nastaviti vojnu suradnju s Rusijom.

- Imamo jasne posljedice za zemlje diljem svijeta koje žele kupiti rusku vojnu opremu. To je zakon CATSA-e – odnosno suprotstavljanje američkim protivnicima kroz sankcije. I to je statut kojeg se moramo pridržavati. To nije odgovornost Tajništva obrane, već mojih kolega u State Departmentu. No, već postoje vrlo jasne posljedice u smislu sankcija za kupnju značajne ruske vojne opreme. Dakle, to je jedno područje u kojem već imamo jasnu kartu puta, smatra.

Kako je kazala, sigurnosna situacija na zapadnom Balkanu uvijek se pravi.

- Očito je da se Rusija u prošlosti pokušavala miješati i poticati tenzije u regiji, a vidimo da se to nastavlja i danas. Zadovoljna sam u kojoj mjeri Sjedinjene Države, i ne samo one, posvećuju pozornost regiji. Naši partneri iz Europske unije također su vrlo predani osiguravanju stabilnosti. Željela bih istaknuti nedavno povećanje snaga u operaciji Altea, kao vrlo pozitivan znak suradnje svih nas u osiguravanju stabilnosti - smatra Cooper.

Komentirala je i objavu Rusije da će drastično smanjiti napade u Kijevu i Černihivu te kazala kako Moskva ''retorički mijenja svoju strategiju, govoreći da je slijedi cilj koji je drugačiji od onoga što je zapravo bio njen izvorni cilj, a to je rušenje vlade u Kijevu''.

- Međutim, na terenu Rusija i dalje koristi istu destruktivnu taktiku protiv civilnog stanovništva. Hrabri ukrajinski narod odolijeva razornom pritisku ruskih snaga, koje očito napadaju civilno stanovništvo. I to je taktika koju Rusija nastavlja koristiti - kazala je.

- Prvotni cilj Rusije bio je zamijeniti demokratski izabranu vladu u Kijevu. I to znamo jer smo vidjeli inteligenciju. Zapravo, dijelili smo ih s cijelim svijetom dok smo ih otkrivali. Gotovo bi se moglo reći da je svijet znao više o ruskim planovima i motivima od ruskih vojnika. Poslani su u Ukrajinu kako bi opkolili Kijev, gađali važne gradove i preuzeli kontrolu nad ključnim teritorijem. Naišli su na žestok otpor ukrajinskih oružanih snaga, uz kapacitete Zapada, što je iznenadilo ruske snage i natjeralo ih da promijene svoje planove. Ali to ne znači da su odustali. To samo znači da su privremeno promijenili pristup kako bi se na vrijeme pregrupirali - dodala je.

Na pitanje što u ovom trenutku može zaustaviti Putina, Cooper je odgovorila:

- Ekonomske sankcije koje spominjete vrlo su važne za slanje uvjerljive poruke Putinu i njegovom najužem krugu. Učinci sankcija sada postaju vidljivi. Bit će još bolnijih posljedica sankcija i ograničenja izvoza. I moramo pratiti te posljedice i nastaviti povećavati pritisak u gospodarstvu. I mislim da ne možemo podcijeniti u kojoj će mjeri to imati utjecaja. No, u stanovništvu Rusije već vidimo da su posljedice sankcija sve vidljivije. Upravo sam pročitala izvješća da tržišta ostaju bez ključnih proizvoda. Kako rusko stanovništvo, tako i oligarsi koji okružuju Putina i koji su na meti sankcija osjećaju taj pritisak i sami će vršiti pritisak na režim. Još jedna stvar koju je važno znati je da ti neuspjesi na bojnom polju, koje vidi cijeli svijet, nisu nužno očiti u ovom trenutku u Rusiji. Zbog kontrole medija potrebno je puno više vremena za širenje informacija o razornim žrtvama i u kojoj mjeri je propao Putinov plan. Zato moramo pratiti kako te informacije stižu, kako se prenose kroz zapovjedni lanac i kako se primaju te destruktivne vijesti o neuspjesima na bojištu.

