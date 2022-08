Aleksandar Vučić: 'Nemamo kud, stjerani smo u kut, ali progona Srba više neće biti'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju, nakon ovotjednog neuspjelog nastavka dijaloga Srbije i Kosova u Bruxellesu, da je "prijeđen Rubikon", naglasivši da progona Srba s Kosova više neće biti.

-Želim reći da smo imali četiri osnovna zadatka - kazao je. Prvi je bio napraviti sve što možemo da sačuvamo mir. Drugi, morali smo izbjeći opću osudu Zapada. Treći, morali smo, što je za nas bilo veoma važno, brinuti o tome kako će to izgledati u svim dijelovima svijeta. Četvrti, da osiguramo opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji – kazao je Vučić, piše b92 pa objasnio da je prijedlog prijedlog srpske delegacije bio je uvođenje statusno neutralnih tablica.

-Na nama je bilo da danas kažemo ljudima, iako znamo koliko je to danas teško, sa zahtjevima koji su hipotetički da nemamo gdje, stjerani smo u kut i naša ključna poruka je bila: ''Što god bilo, kako god bilo, izbjegličke kolone neće postojati i zaštiti ćemo naš narod od pogona''.

Foto: A.K. 21, August, 2022, Belgrade - After the meeting with Serbs from Kosovo and Metohija, the President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, addressed the public and spoke about the negotiations in Brussels and the situation in Kosovo and Metohija. Aleksandr Vucic. Photo: A.K./ATAImages 21, avgust, 2022, Beograd - Posle sastanka sa Srbima sa Kosova i Metohije predsednik Republike Srbije Aleksandar Vucic obratio se javnosti, a govorio je o pregovorima u Briselu i situaciji na Kosovu i Metohiji. Photo: A.K./ATAImages Photo: A.K./ATAImages/PIXSELL

Dodao je i kako je prištinska stranka tražila razgovor o generalnom sporazumu od šest točaka, među kojima je razmatranje i prethodnih dogovora. Ideja Albanaca bila je da se ide na ''opći dogovor u šest točaka'' s eksplicitnim zahtjevima za međusobno priznavanje i neometan pristup Kosova međunarodnim institucijama i organizacijama, a potom se osvrnuo na NATO.

- Nisam siguran da Zapad ima kontrolu nad svime što se događa u Prištini. General Mojsilović je danas čuo da mu je zapovjednik NATO-a rekao da je njihov posao spriječiti ulazak specijalnih jedinica na sjever Kosova i Metohije. A ti upadi su se događali često- istaknuo je Vučić pa rekao da su specijalne jedinice mnogo puta upadale.

-Svaki put ste imali obavezu tražiti dozvolu od četvorice gradonačelnika sa sjevera Kosova i Metohije, a nikada to niste tražili. To je posao NATO-a, ja ih molim da to naprave. Njihov posao je da Srbima na Kosovu osiguraju mir. Nije vaš posao da rušite imovinu srpskog stanovništva već da ova banda ne prijeđe Ibar. Vama su barikade problem, a ne kriminal i nezakonite odluke. I Stoltenberg to potvrđuje u svom intervjuu- objasnio je te istaknuo da Srbi ''nisu glupi'' te da znaju što je NATO.

-Oni su već stradali od NATO-a i ne pada im na pamet da se to ponovi. Želim vas obavijestiti da su na sjeveru Kosova i Metohije pojačane sve vrste obavještajnih aktivnosti, da je naš tim tražio od Lajčaka da krene u realizaciju ZSO. Želimo vas obavijestiti da smo na vrijeme obavijestili osobe koje se nalaze na popisu za likvidaciju prištinskog režima, što su odobrile i određene vanjske službe- poručio je Vučić.

Srbija ne priznaje neovisnost Kosova proglašenu 2008. i odbija se suglasiti s prijemom Kosova u UN i međunarodne organizacije.