Aleksandar Vučić: A zašto vas smeta kad se uspoređujemo s Hrvatima?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u programu RTL-a i govorio o odnosu Hrvatske i Srbije, cijepljenju u Srbiji, novoizabranom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve i drugim temama.

Počinjemo s onim što je najaktualnije u ovom trenutku, a to je cijepljenje. Srbija je druga u Europi. Kako ste to postigli?

Radili smo svoj posao i borili se. Mi smo sudjelovali u Covax programu od početka. Platili smo i 2 milijuna eura za razvoj cjepiva. Mnogo više nego i neke države Europske unije, ali i 5 milijuna dolara za Covax program. Ali sam negdje naslućivao da neće biti lako doći do cjepiva i mi smo krenuli u akciju naručivanja cjepiva negdje od kolovoza i rujna. Trudili smo se, vodio sam mnoge razgovore s predsjednikom Xijem (kineski predsjednik Xi Jinping, op, au.), telefonom prvi puta u povijesti Srbije razgovarao s kineskim predsjednikom i osam pisama razmijenio s njim. Razgovarao sam i s predsjednikom Putinom i s Englezima...

Bili ste razočarani u EU, spominjali ste Titanic, da bogati spašavaju samo sebe.

Nije to imalo veze s EU već sa cijelim bogatim dijelom svijeta. Nisam čak razočaran s EU, ništa se nije dogodilo što nismo očekivali. EU je najbolje mjesto za život, EU je nešto čemu Srbija teži, ali sam dovoljno star i iskusan u ovom poslu da procijenim što od koga i gdje i kada možete očekivati. Moj posao je bio da ne lažemo naš narod već da se borimo i u tome smo uspjeli.

Ali to se još ne vidi na broju zaraženih koji je i dalje visok. Kada očekujete da bi se moglo stabilizirati?

Neće se vidjeti. Ako pratite Izrael. Izraelu se stabiliziralo tek kada su, a oni su zemlja, možda za nijansu po broju stanovnika veća od Srbije, tek kada su prešli 2,5 milijuna cijepljenih. Mi danas, po broju ljudi, imamo nešto više od 723 ili 730 tisuća ljudi, a dvije doze je dobilo oko 420 tisuća ljudi.

Sada je otprilike tri godine od kada ste bili u posjetu Hrvatskoj dok je još predsjednica bila Kolinda Grabar-Kitarović. Bilo je tada puno velikih riječi, je li se išta pomaklo u odnosima dviju država?

Mislim da su se mnoge konkretne stvari, koje se tiču života ljudi i koje su važne, promijenile. Prvo, naši odnosi nikada neće biti laki i nikada nisu bili jednostavni za razumijevanje. Neka vrsta negativnog odnosa kod dijela ljudi s obje strane postoji kao mržnja zbog svega što se događalo u prošlosti, a što različito tumačimo. Generalno govoreći, je li razumijevanje između Srba i Hrvata veće, ne mislim da je, ali mislim da je dobro da se, makar, ne lažemo da smo najbliži na svijetu i da se volimo najviše na svijetu, i da naše odnose postavimo u nekakvu racionalnu ravan. Mislim da je prije svega, u odnosu prema hrvatskim dužnosnicima, mnogo manje uvreda iz Srbije nego što je to bio slučaj ranije. Nećete to lako ni po najgorim tabloidima pronaći. Dakle, naravno ja sam nerijetko tema u Hrvatskoj, ali sam nerijetko tema u Hrvatskoj i iz drugih razloga.

No, vi često spominjete Hrvatsku. Uspoređujete rast BDP-a će biti veći nego u Hrvatskoj, izgradit će se autoput...

A što vas to smeta?

Pitam zašto je Hrvatska neka referenca?

Zato što je Hrvatska ozbiljna zemlja. Mogu se s Hrvatskom gledati i brojke oko korone jer je Hrvatska... Mi testiramo dosta, ali i Hrvatska testira, Hrvatska ima ozbiljan Stožer. Ne mogu Srbiju uspoređivati s onima koji ne testiraju nikoga. Kako ću se uspoređivati s državom koja testira 200 ljudi dnevno? I koja mi kaže, pa imamo 200 ljudi, znate, mi imamo novih 35 zaraženih. Što da o tome pričam? Što je problem u tome? Što je problem u nekoj utakmici i u tome da kažete koliko ste bolji od nas u rukometu. Ili nama da kažemo koliko smo bolji u košarci. Što je problem u tome? Mislim da je to jedno dobro natjecanje. Ima li Hrvatska veće plaće nego mi? Pa ima. Naravno da ima, ima mnogo veće plaće nego mi. 900 i nešto eura, a kod nas su sada tek 535 eura. Ali ne zaboravite da su nam bile 329 prije samo tri ili četiri godine. Je li Srbija ove godina u prva u Europi, sada ćete mi reći da smo protiv cijele Europe, zato što se pohvalimo time da Srbija ima najvišu stopu rasta u cijeloj Europi.

To nije sporno, nego je često referenca Hrvatska.

Ja to ne govorim da se mi natječemo s Hrvatskom jer ne mogu reći, neću izgovarati imena tih država, koje - naveo sam primjer testiranja. A u čemu drugom da se natječemo?

Je li normalno da nema političkih odnosa na najvišoj razini? Predsjednik Zoran Milanović je rekao da se neće susresti s vama dok ne date popise nestalih.

To je njegovo pravo. Ako netko stvarno misli da to krijem na bilo koji način ili da imam nešto protiv nestalih osoba... Ja sam primio te ljude iz Hrvatske. Kada vidite oca koji traži svog sina i kojem oči zasuze... Je li vi stvarno mislite da je znam gdje je netko ubio tog čovjeka i gdje mu je sklonio tijelo? To mnogo više govori o vama nego o meni. Jer to u životu svom ne bi napravio. I bezbroj puta sam radio sastanke svih službi i tražio sve moguće iz arhiva, a uvijek sam dobivao različita opravdanja na različite načine. Neću ni govoriti da se traži jednak ili nešto veći broj Srba, nego Hrvata, ali potpuno je svejedno. A sada govorimo samo o Hrvatima koji su nestali.

Želim da pronađemo svakog nestalog Hrvata i ne želim ni na koji način sakriti ni jednog zločinca. Ne mislim se nikome pravdati. Ali onaj koji misli da ih krijemo iz Bog zna kojih razloga, zaista to mnogo više govori o njemu. Ne mislim da to misli predsjednik Milanović. Volio bih i mi smo spremni, to je dobra vijesti, razgovarali smo o tome i preko naših izaslanika za nestale osobe, spremni smo da Hrvatska kaže: Evo mi mislimo da se netko nalazi na tom mjestu. U roku od 24 sata pošaljite svoje ljude komisiju, zajedno s našim ljudima iskopat ćemo to mjesto. Samo da biste vidjeli da nitko ništa ne krije.

To se misli na grobnice. A popisi i arhivi?

Da, na grobnice. Sve što možemo naći, tražite i dobit ćete ono što možemo naći. Ono što ne postoji ili što je netko možda i namjerno uništio, ja to ne mogu napraviti. Za nas su odnosi s Hrvatskom vrlo važni, trudimo se i gledamo da ne uvrijedimo i da ne povrijedimo, bez obzira na različite stavove po brojnim povijesnim pitanjima. Mislim da Srbi i Hrvati imaju zajedničku budućnost, tu ne pričam o zajedničkoj državi i razne besmislice, Srbi i Hrvati će morati biti mnogo bliži, mnogo jedinstvenije raditi u budućnosti jer će to biti jedini način da opstanu.