Albanija protjerala iranske diplomate, Iran: To je pritisak Izraela i SAD-a

Albanija je protjerala iranskog ambasadora i još jednog diplomata zbog "narušavanja nacionalne sigurnosti", objavilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova.

Albanija nije identificirala dvojac te nije rekla kada su oni protjerani i jesu li napustili zemlju, ali se, kako je kazala, konzultirala s ostalim saveznicima.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je u četvrtak da je taj potez učinjen pod pritiskom Izraela i Sjedinjenih Država.

"Vjerujem da je to korak ka narušavanju iranskih odnosa s Europom u vrlo osjetljivim vremenima", rekao je glasnogovornik za državnu agenciju IRNA.

"Očito je da je ova mjera provedena zbog pritiska Izraela i SAD-a ... Očekujemo od Albanije da poštuje vlastitu neovisnost", dodao je.

Izrael smatra Iran svojim velikim neprijateljem te je podržao napore američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svibnju 2015. jednostrano napustio nuklearni sporazum između Irana i šest svjetskih sila, da se nanovo nametnu sankcije Teheranu.

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, koji je odigrao veliku ulogu u Trumpovoj odluci da ponovno uvede sankcije Iranu, podržao je albanske poteze.

Prime Minister Edi Rama of Albania just expelled the Iranian ambassador, signaling to Iran’s leaders that their support for terrorism will not be tolerated. We stand with PM Rama and the Albanian people as they stand up to Iran’s reckless behavior in Europe and across the globe.