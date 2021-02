Aladrović o covid dodatku za umirovljenike: Ne znam od kuda iznos od 200 eura. To nije realno

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović izjavio je da se s umirovljeničkim udrugama razgovara o isplati jednokratnog covid dodatka, no hoće li on biti isplaćen i koliko će iznositi znat će se tek nakon objave podatka o indeksaciji mirovina. Umirovljeničke udruge su u razgovorima s predstavnicima Vlade tražile isplatu jednokratnog stupnjevanog covid dodatka na mirovine ovisno o njihovoj visini, a Aladrović je u izjavi novinarima u Banskim dvorima u srijedu rekao kako nisu točni iznosi koji su se pojavili u medijima po kojima bi za umirovljenike s mirovinama do 2710 kuna taj dodatak bio 200 eura.

"Iznos od 200 eura koji se danas pojavio u medijima nije komuniciran od strane udruga i ne znam od kud izvor o toj svoti. I moram priznati da ta razina nije realna u ovom trenutku za proračun", rekao je Aladrović.

Naveo je da su umirovljeničke udruge tražile da taj jednokratni dodatak na mirovinu iznosi od 50 eura za umirovljenike s mirovinom većom od 5 tisuća kuna do 150 eura za one s mirovinom manjom od 2710 kuna i u toj projekciji ukupni izdatak za državni proračun iznosio bi 1,1 milijardu kuna.

"U slučaju da je indeksacija mirovina niža od one koju smo planirali, a prema svemu sudeći ona će biti nešto niža, razgovarat ćemo o tom dodatku", rekao je Aladrović. U ovom trenutku otvorene su sve opcije - da dodatka ne bude, kao i da se on isplati, a u tom slučaju pregovaralo bi se o njegovom iznosu te o broju isplatnih razrada kojih bi, potvrdio je ministar, trebalo biti više od onog što predlažu umirovljeničke udruge.

Razgovore o covid dodatku vodimo veće neko vrijeme, postoji snažna inicijativa udruga umirovljenika da se on uvede, ali moramo biti svjesni financijskih ograničenja proračuna, da imamo više od 1,2 milijun umirovljenika i da je to snažan trošak za proračun, istaknuo je ministar. Kolika će indeksacija mirovina biti znat će se krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, kada Državni zavod za statistiku objavi potpune podatke o kretanju plaća i cijena u drugom polugodištu 2020. godine.

"Ako indeksacija mirovina bude niža, tada će nam pozicija sigurno biti nešto bolja u tom pogledu te ćemo nastaviti razgovarati s udrugama", rekao je Aladrović te dodao kako vjeruje da će predstavnici umirovljenika shvatiti i poziciju Vlade ako indeksacija bude viša od očekivane.

Aladrović je odbacio tumačenja i povezivanje eventualne isplate ovog dodatka s predstojećim lokalnim izborima.

"Bilo kakvo političko povezivanje nema smisla", rekao je dodavši kako su takav dodatak uvele i neke, ne sve, europske države te da Hrvatska vlada pokazuje spremnost da razgovara o tome i, ako bude prostora u proračunu, isplati taj dodatak. Za očuvanje radnih mjesta za siječanj isplaćeno više od 350 milijuna kuna

Ministar je izvijestio da je u ovom trenutku kroz mjeru očuvanja radnih mjesta za mjesec siječanja isplaćeno nešto više od 350 milijuna kuna te da je obrađeno oko 80 posto zahtjeva koji još uvijek pristižu. Paralelno idu i isplate naknade za fiksne troškove gospodarstvenicima, za prosinaca prošle godine, a ubrzo će krenuti i isplate za siječnja ove godine.

Od danas su krenule i isplate za siječanja Nacionalne naknade za starije osobe (800 kuna), a u prvom mjesecu njezine primjene, naveo je Aladrović, korisnika je 3100.

"Postoji još oko 2000 zahtjeva za koje se nadopunjava dokumentacija te oko 1000 zahtjeva predanih u veljači", dodao je te naveo da u ovoj godinu ukupno očekuju da će biti oko 19 tisuća zahtjeva za dobivanjem te naknade što je izdatak za državni proračun od 132 milijuna kuna.