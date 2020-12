Ako je prošla samoizolacija, teško da će pasti globa za maske

Što će oporba postići novim obraćanjem Ustavnom sudu protiv antivirusnih mjera? Na dio prigovora već je odgovoreno u rujnu kad smo imali 13.107 zaraženih i 211 mrtvih, koliko i sada svaka tri, četiri dana. S porastom širenja zaraze, hospitalizacija i žrtava, argumenti blijede.

Ustavni sud već je rekao da je isključivi izbor Hrvatskog sabora hoće li nam ograničavati prava i slobode po članku 16. ili 17. Ustava. Jedino što bi se, s dozom sarkazma, dalo zaključiti jest da oporba inzistira na tomu da se ograničenja prava uvodi s dvotrećinskom većinom u Saboru jer polaze vjerojatno od legitimiteta koji uživaju ustavni suci izabrani tom većinom. Premda, prvi će oni rušiti kredibilitet Ustavnog suda kad im s istim argumentima opet odbiju ocjenu ustavnosti. Samoizolacija je bila novo ograničenje u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, puno teže od globa za nenošenje maski i prekobrojne tulume pa je i to prošlo ocjenu ustavnosti.

Čak i zatvorske kazne u Kaznenom zakonu su povećavane i uvedena nova kažnjiva ponašanja kvalificiranom, a ne dvotrećinskom većinom u prosincu 2019., pa zašto bi sada bile sporne globe za one koji ugrožavaju nečije zdravlje i živote. Za prekršaje protiv javnog reda i mira moguće je izreći i kaznu do 30 dana zatvora, ali ne i za one koji ne nose masku ili organiziraju tulume, pa i ako taj prekršaj višestruko ponove.

A globe ne odskaču, osobito ne kao drakonske, niti od onih za iste prekršaje u zemljama EU, uvažavajući i razlike u standardu.

