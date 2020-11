Adventi u gradovima i dalje u planu, ali u Istri bez koncerata i klizališta

Dijeli nas samo nekoliko tjedana do početka jedinstvene blagdanske čarolije koja će strujati sve do početka siječnja sljedeće godine. Tijekom cijelog Adventa posjetitelji će imati mnogo mogućnosti kako provesti najveseliji mjesec u godini, optimistično najavljuju najsvečaniji dio godine u europskoj prijestolnici kulture. Poput Rijeke, koronom se zasad ne daju omesti u većini naših gradova, pa ni u najvećima poput Zagreba, Splita i Osijeka ili pak Pule. Iako se planovi za božićno sajmovanje prave manje-više svuda, zbog neizvjesnosti oko korone malogdje su trenutačno spremni ispričati puno više od toga.

– I ove je godine u planu održavanje manifestacije Advent u Splitu. Programi i aktivnosti bit će u skladu s epidemiološkom situacijom i preporukama nadležnih institucija, a o svim detaljima uskoro – kratko odgovaraju iz Turističke zajednice Splita.

Za najveći i najpoznatiji, Advent u Zagrebu koji je postao ultrapopularan zadnjih godina, sa sigurnošću se zna praktički samo da bi trebao biti manji od prethodnih i disperziran po kvartovima.

Svuda se, dakako, pripreme odvijaju u dogovoru s epidemiolozima i stožerima civilne zaštite. U Istri, koja se kod nas ponajbolje nosi s pandemijom, lokalne vlasti već imaju jasan naputak što će se moći, a što ne.

– U Istri će biti adventskih događanja, trenutačno još dogovaramo epidemiološke mjere i obujam, ali već sada smo dogovorili da neće biti koncerata, klizališta i sličnih događanja na kojima je teško održava ti propisanu distancu. Sve se planira kao da će situacija s koronom biti otprilike kakva je i sada. Naravno, ako se brojke pogoršaju, procijenit ćemo situaciju i reagirati – kaže nam šef istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.

Svi će, dakako, u pripravnosti do samog kraja držati barem dva scenarija; skromniji advent nego prijašnjih godina ili da se sve otkaže u zadnji tren. U Osijeku, međutim, imaju više varijanti, a svoj ovogodišnji advent zovu – modularnim.

– Još uvijek radimo na konceptu, ali, da, bit će modularan kako bismo ostavili više mogućnosti za izmjene i prilagodbe. Veličina i obujam ovisit će o tome kakva će u aktualnom trenutku biti epidemiološka situacija. Ali, još promišljamo detalje, pa ćemo više informacija javnosti moći dati idućih dana – obećavaju u osječkoj Turističkoj zajednici.

Dobra je vijest da će i Osijek i većina drugih gradova, neovisno o tome hoće li sama adventska događanja biti samo skromnija u odnosu na prethodne godine ili čak i otkazana, u prosincu dobiti svečano blagdansko ruho. Ulični ukrasi bit će podjednako raskošni kao i prijašnjih godina, ali to bi mogli biti jedino što će biti nalik prijašnjim adventima. Atmosfera u kojoj se pripreme odvijaju prilično je tmurna.

– Vidimo što se događa u Europi i bojim se da ni mi nećemo proći bez zatvaranja. A ako nam se to dogodi, ugostitelji će vjerojatno ostati zatvoreni sve do poslije Nove godine – pribojavaju se takvog razvoja događaja zagrebački ugostitelji, koji kažu da se posao zadnjih dana praktički sveo samo na terase, i to kad je lijepo vrijeme.

