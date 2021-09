Marić: Čak 95 % ukupnih prekoračenja upravo su ta prešutna. Nećemo zanemariti tu činjenicu

Nakon sjednice Vlade ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić govorio je o prešutnim prekoračenjima koja su su pod povećalom javnosti proteklih dana.

Ministar je otkrio kako je trenutačno 31 tisuća građana u dopuštenom prekoračenju, a 840 tisuća u prešutnom. Na prešutna prekoračenja kamatna stopa je između 10 i 11 posto, a na dopuštena 7,6.

– Od 2,6 milijuna korisnika, 1,8 ima odobrena prekoračenja, a 65 posto tog iznosa u oblicima je prekoračenja. Postoje građani koji imaju prekoračenja, ali ih ne koriste – pojasnio je ministar.

– Činjenica je da vidimo trendove proteklih nekoliko godina i probamo odgonetnuti što je dovelo do toga da se 95 posto od ukupnog iznosa odnosi na prešutna prekoračenja, a samo pet posto na ugovorom vezana prekoračenja. Između ta dva proizvoda postoje razlike, a to je da su dopuštena, regulirana ugovorom, ona su kreditni posao... – rekao je Marić.

Na temelju podataka koji im je HNB danas prezentirao, u idućim danima provest će dodatnu analizu.

– Ako će biti potrebe, zakonski ćemo regulirati određene stvari. Doći će do izmjena i dopuna zakona o potrošačkom kreditiranju, no ključna je zaštita potrošača. Jedan dio naših građana, kao i građana u drugim zemljama, svakodnevno živi s tim prekoračenjima i tim minusima. Naše izmjene neće dovesti do toga da dođe do iznenadnog ili ubrzanog smanjivanja ili potpunog ukidanja tih prekoračenja – kazao je ministar.

Ponovio je kako će analizirati što je dovelo do toga da je institut prešutnog prekoračenja dominantan.

– Čak 95 posto ukupnih prekoračenja upravo su ta prešutna. Nećemo zanemariti činjenicu da određeni broj naših sugrađana živi s tim prekoračenjima – ponovio je.