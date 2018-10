20 mrtvih u strašnoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala limuzina za vjenčanja

U strašnoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo i vozilo limuzine, jučer je poginulo 20 ljudi u gradu Schoharie u New Yorku.

Dogodio se sudar između limuzine i osobnog vozila, a prema neslužbenim informacijama navodno je riječ o unajmljenoj limuzini za vjenčanje.18 poginulih se nalazilo u limuzini, dok su još dvoje poginulih bili nesretni prolaznici.

"Čuo sam glasan udarac. Izašao sam ispred kuće da vidim što se događa", kaže Bridey Finnagen, jedan od susjeda koji su vidjeli nesreću.

Just awful. 20 people dead after an accident involving a wedding limo and another vehicle, crashed into bystanders near Albany, NY. https://t.co/tF9Ha6oPAy

"Vidio sam puno ljudi ovdje na parkingu kraj trgovine Apple Barrela. Zatim sam čuo vrištanje. Nakon toga vidio sam veliki kombi, neobičnog izgleda, u potpunosti uništenog", prepričava Finnagen misleći na vozilo limuzine.

NYS Police have confirmed that 20 people lost their lives in Schoharie accident yesterday. It is beyond heartbreaking to think of. pic.twitter.com/MWmKnrqNdk