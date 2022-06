Potonuo ruski tegljač u Crnom Moru; Antonov: Planovi da ugušite našu zemlju sankcijama neće upaliti

Danas je 115. dan rata u Ukrajini. Europska komisija preporučila je da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u petak izjavio da nema ništa protiv pridruživanja Ukrajine Europskoj uniji. Boris Johnson je posjetio Kijev te obećao Zelenskom financijsku i vojnu pomoć. Guverner pokrajine Luhansk Serhei Haidai na Telegramu je objavio kako je nemoguće evakuirati 568 civila iz Azota zbog borbi koje još traju i granatiranja područja. Granatirana su dva grada, Rusi nastavljaju s ofenzivama oko Sjeverodonjecka.

Tijek događaja:

8:39 - "Planovi da ugušite našu zemlju sankcijama neće upaliti" izjavio je Moskvin veleposlanik u SAD-u Anatolij Antonov u intervjuu za Newsweek. "Američke akcije neće utjecati na odlučnost ruske vojske da ispuni zadatke postavljene pred specijalnu vojnu operaciju, štititi populaciju Donbasa i demilitarizirati Ukrajinu" dodao je.

8:12 - Guverner pokrajine Poltava Dmitro Lunin rekao je da je u noći na 18. lipanj šest do osam projektila pogodilo lokalnu rafineriju. Očekuju kako rafinerija neće raditi do kraja godine.

7:25 - Operativno zapovjedništvo na jugu Ukrajine izvijestilo je o uspješnoj misiji u kojoj je uništen ruski T-72 tenk, TOS-1 raketni sustav, howitzer, devet vozila i skladište streljiva. U istoj je misiji navodno stradalo i najmanje 57 ruskih vojnika.

7:20 - Litva je objavila Kalinjingradu kako će zbog Zapadnih sankcija Rusiji obustaviti izvoz velikog broja dobara toj enklavi. Među sankcioniranim proizvodima su cement, građevinski materijal te metalni proizvodi, izjavio je guverner Anton Alikhanov.

7:15 - Guverner pokrajine Odesa Maksim Marčenko izvijestio je o potonuću ruskog tegljača Vasilij Bekh. Brod se nalazi u Crnom Moru, a ukrajinske snage su ga jučer pogodile dvije rakete Harpoon. Tegljač je prevozio vojnike, naoružanje i streljivo na okupirani Zmijski otok.

