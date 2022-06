U Ukrajinu stigla ogromna pošiljka američkih raketa, očekuje se velika ofenziva u Sjeverodonjecku

Danas je 116. dan rata u Ukrajini. Britansko Ministarstvo obrane smatra da Rusija namjerava opkoliti Sjeverodonjeck. U prilog tome ide i informacija guvernera Luhanska koji kaže kako Rusija šalje velik broj pričuvnih vojnika na to područje. Volodimir Zelenski napustio je Kijev te otišao u posjet gradu Mikolajivu, koji je u petak raketiran. Njemačke vlasti istražuju ruske ratne zločine, a Ukrajinci smatraju da ih je do sada bilo više od 15,000. Jučer su raketirane plinara u Izjumu, te stambene četvrti u Donjecku i Krivom Rihu. Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine mogli bi se nastaviti u kolovozu.

Tijek događaja:

10:47 - U Ukrajinu je stigla pošiljka američkog naoružanja koja uključuje 1400 ručnih protuzračnih raketa Stinger, 6500 ručnih protuoklopnih raketa Javelin, te haubice, helikoptere i dronove, među ostalim.

10:40 - Juliia Paievska, ukrajinska terenska liječnica poznatija kao Taira, puštena je iz ruskog zarobljeništva nakon tri mjeseca. U videu koji je podjeljen na Telegramu i Twitteru, Taira zahvaljuje predsjedniku Zelenskom što se zalagao za njenu slobodu, te poručuje Ukrajincima koji su još u ruskom zarobljeništvu da će i oni uskoro biti doma.

Taira je stekla popularnost kada je na početku rata snimila 256 gigabajta snimki svog medicinskog tima. Na snimkama se vidi kako pomažu i ruskim i ukrajinskim vojnicima, a u javnost su došle preko novinara Associated Pressa koji su memorijsku karticu prokrijumčarili.

10:26 - Prema najnovijem izvješću Ministarstva obrane Velike Britanije, Rusija ima problema s niskim moralom, a u nekim slučajevima, cijele postrojbe odbijaju naredbe. Najžešće borbe popraćene napadima teškom artiljerijom i dalje se vode oko Sjeverodonjecka, no nema znatnih pomaka u situaciji.

10:14 - Ruski rat u Ukrajini bi mogao trajati godinama, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg za njemački tjednik, dodavši da će slanje suvremenog naoružanja ukrajinskim vojnicima povećati vjerojatnost oslobađanja pokrajine Donbas od ruske kontrole.

"Moramo se pripremiti za činjenicu da bi moglo trajati godinama. Ne smijemo popustiti u podršci Ukrajini. Čak i ako je cijena visoka, ne samo za vojnu podršku, već i zbog rasta cijena energije i hrane", rekao je Stoltenberg za list Bild am Sonntag.

Očekuje se da će se krajem lipnja na sastanku NATO saveza u Madridu dogovoriti paket pomoći za Ukrajinu kako bi ta zemlja mogla sa starog naoružanja iz sovjetskog doba prijeći na opremu standardnu za NATO, rekao je Stoltenberg ranije ovog tjedna.

Ukrajina se u subotu zavjetovala pobijediti protiv Moskve dok se suočavala s ruskim napadima blizu ključnog istočnog grada i dok se nekoliko lokacija našlo pod topničkim i raketnim napadima.

9:40 - Ukrajinska 40. Topnička brigada pogodila je rusku raketno-topničku jedinicu na istoku Ukrajine pri čemu su uništena četiri višecjevna raketna bacača, kamion za opskrbu i municija.

9:32 - Kao dio paketa pomoći Ukrajini, SAD šalje 11 novih Mi-17V-5 helikoptera koji su, ironično, proizvedeni u Ruskoj tvornici Kazan.

#Ukraine: No less than 11 shiny Mi-17V-5 Helicopters, ironically built by the Russian Kazan Helicopters Plant, can be seen removed from storage in the US prior to being sent to UA as part of US Aid.



These were originally made for the Afghan Air Force as part of a 2011 order. pic.twitter.com/zLS8pVxuKV