'S 10 godina sam znao da će biti ubojica'. Ivan Milat nije bio obično dijete, imao je drugo ja

Peti sin hrvatskog emigranta Stjepana Marka Milata i Australke Margaret E. Piddleston Ivan Milat već je s 10 godina imao razmišljanje ubojice, rekao je to njegov brat Boris za australsku televiziju, a prenosi Mamamia.

Odrastao u obitelji s čak trinaestero braće i sestara Ivan je imao djetinjstvo daleko od uobičajenog. Njegov otac podrijetlom je s jednog od hrvatskih otoka, a nakon što se oženio za Australku s kojom je imao popriličan broj djece, život je postajao sve teži.

Prljavština, kontejneri kao dom u gotovo uvijek ruralnom kraju bili su obilježje ove "neobične" obitelji, kako ih istražitelji nazivaju.

Otac je radio poslove zbog kojih ga po cijele dane nije bilo doma, a obitelj je imala i malo vrtlarsku trgovinu u kojoj su često i djeca radila.

U intervjuu za tamošnje medije Boris priznaje kako je morao živjeti u konstantnim svađama između oca i majke, a još gore je bilo što je otac bio i pijanac koji se nije libio udariti njihovu majku.

Ivan Milat, who has always claimed he's innocent, is dying from terminal cancer with police hoping for a deathbed confession. @amandahoward73, who has been writing to the serial killer for two decades, says a confession is very unlikely. https://t.co/lYNVRJCz8S #TheLatest #7NEWS pic.twitter.com/OotDiPgUCf