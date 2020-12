Znanstvenici i liječnici poslali pismo javnosti: Zbog čega se treba cijepiti protiv COVID-19

Ovom izjavom htjeli bismo podržati službeni Program cijepljenja u Republici Hrvatskoj protiv koronavirusa SARS-CoV-2, uzročnika bolesti COVID-19. Skupina hrvatskih znanstvenika i liječnika putem ove inicijative želi ukazati široj javnosti na važnost cijepljenja protiv ove opasne bolesti.

Dobrobiti cijepljenja općenito

Cijepljenje je najdjelotvorniji način sprječavanja širenja virusa s ciljem zaštite zdravlja što većeg broja ljudi. To je dokazano na brojnim bolestima do danas uključujući ospice, dječju paralizu, kao i sezonsku gripu. Nuspojave kod odobrenih cijepljenja su rijetke i značajno su manja opasnost nego simptomi i komplikacije samih bolesti.

Prijetnja koju predstavlja COVID-19 u narednim mjesecima u Hrvatskoj

SARS-CoV-2 je opasan i visokozarazan virus. Premda virus primarno inficira dišni sustav, može se proširiti i na druge organe i tkiva. Virus je najopasniji za osobe starije životne dobi, jer u toj dobnoj skupini značajan broj bolesnika (>10%) razvija tešku kliničku sliku ili umire od posljedica infekcije. Kliničko stanje zaraženih osoba može se neočekivano i vrlo brzo pogoršati. Činjenica da mlađi ljudi najčešće ne razvijaju teške simptome nije razlog da se prijetnja ovog virusa za našu cjelokupnu populaciju shvati olako. Mlađi pojedinci mogu zaraziti svoje roditelje, bake, djedove i prijatelje te uzrokovati ozbiljnu bolest ili smrt. Konačno, i među njima neki će razviti teži ili kritični oblik bolesti.

Pravilno cijepljenje osigurava zaštitu od infekcije za pojedince, a procjepljivanje populacije može dovesti do stvaranja kolektivnog imuniteta. Iz navedenih razloga, ali i zbog nedostatka učinkovitije terapije, smatramo cijepljenje protiv COVID-19 najboljim načinom za zaštitu ljudi. Stoga želimo naglasiti da bez cijepljenja (kao i bez poštivanja pravilnih epidemioloških mjera) ova pandemija neće nestati nego će posljedično duže trajati i uzrokovati dodatne ljudske i ekonomske gubitke za građane Hrvatske.

Rigorozna pravila za ispitivanje cjepiva

Ogromnim globalnim naporima i brzom napretku tehnologija, razvijeno je više cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja trenutno prolaze rigorozna ispitivanja učinkovitosti i sigurnosti. Naše povjerenje u ova cjepiva utemeljeno je na rezultatima znanstvenih ispitivanja koja se provode na desetcima tisuća osoba i predmet su rigorozne kontrole regulatornih tijela. Provođenje spomenutih kliničkih studija zasnovano je na pravilima medicinske i znanstvene zajednice i regulatornih agencija, a ne proizvođača cjepiva. Proizvođači se moraju pridržavati strogih pravila prilikom ispitivanja učinkovitosti i sigurnosti cjepiva, a dužni su dostaviti sve podatke ispitivanja neovisnim panelima stručnjaka pri regulatornim agencijama. Pravila su ista za sva cjepiva koja se testiraju, bez obzira na tehnologiju koju koriste. Konačno, svi rezultati moraju se objaviti transparentno kako bi bili dostupni javnosti. Tek nakon rigorozne procjene regulatornih agencija za lijekove, cjepivo se odobrava za široku upotrebu. Po odobravanju cjepiva nastavlja se praćenje svih učinaka cijepljenja i eventualnih nuspojava. Cjepiva koja će se koristiti u Hrvatskoj testiraju se i odobravanju prema najstrožim EU sigurnosnim kriterijima.

Cjepiva protiv COVID-19 razvijena su brže nego i jedno cjepivo u povijesti

Razumijemo interes javnosti i pitanja prema lijeku koji se pušta na tržište puno brže nego što je to bilo do sada za sličan proizvod. Osnovni razlozi zbog kojega se cijeli proces razvio takvom brzinom jesu znanstveni i tehnološki napredak, suradnja liječnika i znanstvenika, te ogromna ulaganja farmaceutske industrije i vlada, što je omogućilo testiranje velikog broja ljudi u kratkom vremenu. Uobičajeno, farmaceutske kompanije snose sve troškove razvoja lijekova, no ovaj puta su i vlade preuzele dio financijskih obveza kako bi se što brže razvila cjepiva i obuzdala pandemija. Još je jedna posebnost utjecala na brz razvoj cjepiva: zbog brzog širenja zaraze moguće je među dobrovoljcima uključenim u klinička ispitivanja brzo utvrditi je li cjepivo učinkovito ili ne.

Cjepiva protiv COVIDa-19 sigurna su za široku upotrebu

Mnogo je ljudi neodlučno hoće li se cijepiti ili ne zbog mogućih nuspojava. Važno je shvatiti da cjepivo aktivira imuni sustav i 'uči' ga prepoznavanju virusa na siguran način. Stoga ono djeluje kao 'lažna' infekcija, što pomaže stvaranju imuniteta protiv koronavirusa SARS-COV-2, ali može i izazvati prolazne nelagode. Mnoge nuspojave poput lokalnog crvenila, povišene tjelesne temperature i umora zapravo su normalne posljedice nakon svakog cijepljenja, odnosno očekivana aktivacije imunog sustava, ali se one se ne smatraju težim nuspojavama. No, kako bi se rizik od ozbiljnih nuspojava smanjio na najmanju moguću mjeru, provode se opsežne i rigorozno kontrolirane kliničke studije na desecima tisuća dobrovoljaca. I nakon odobravanja cjepiva, primjenu cjepiva kontinuirano kontroliraju regulatorna tijela te se pri eventualnim pojavama ozbiljnijih nuspojava cijepljenje ograničava ili obustavlja. Stoga je rizik od ozbiljnih nuspojava nemjerljivo manji od komplikacija uslijed bolesti COVID 19 za svaku životnu dob.

Zbog čega se treba cijepiti protiv COVID-19?

· Odobrena cjepiva protiv COVID-19 su dokazano djelotvorna (stvaraju pozitivan imunološki odgovor) i sigurna (štetne posljedice cjepiva su minimalne)

· Pojedinci koji bi mogli negativno reagirati na cijepljenje mogu se identificirati i isključiti iz programa cijepljenja

· Cijepljenjem ćemo zaštiti sebe i svoje bližnje od posljedica COVID-19 bolesti

· Mi ćemo se svi cijepiti dostupnim cjepivima prema službenim redoslijedima i prioritetima u našim sredinama.

Zaključni stav skupine znanstvenika i liječnika vezan uz cijepljenje protiv COVID-19

Na temelju strogih ispitivanja koja se provode prije puštanja cjepiva u upotrebu, a prema rigoroznim pravilima medicinske i znanstvene zajednice te regulatornih agencija, mi smo uvjereni da će sva odobrena cjepiva protiv COVID-19 biti učinkovita i sigurna te da će rizik od njihovih ozbiljnijih nuspojava biti sveden na najmanju moguću mjeru. Stoga, kao znanstvenici i članovi zdravstvene zajednice jednoglasno podržavamo i preporučujemo cijepljenje protiv COVID-19, prema usklađenom rasporedu i prioritetima, kako bi se zaštitili od mogućih teških posljedica bolesti.

Doc. dr. sc. Ana Barač

Prof. dr. sc. Ivan Đikić

Dr. sc. Magdalena Grce

Prof. dr. sc. Danka Grčević

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić

Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić

Prof. dr. sc. Tomislav Kelava

Doc. dr. sc. Vladimir Krajinović

Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić

Prof. dr. sc. Pero Lučin

Dr. sc. Krešimir Luetić

Prof. dr. sc. Igor Mezić

Prof. dr. sc. Bojan Polić

Prof. dr. med. Iskra Pusić

Prof. dr. sc. Kristijan Ramadan

Prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir

Doc. dr. sc. Marija Santini

Prof. dr. sc. Vlatko Silobrčić

Prof. dr. sc. Mihaela Skobe

Dr. sc. Saša Srića

Dr. med. Ivana Šmit

Prof. dr. sc. Igor Štagljar

Doc. dr. med. Tihomir Štefanec

Prof. dr. sc. Janoš Terzić

Prof. dr. sc. Andrej Trampuž

Dr. med. Boris Ujević

Prof. dr. sc. Siniša Volarević

Dr. sc. Domagoj Vučić

Dr. sc. Oliver Vugrek

Prof. dr. sc. Felix Wensveen

Potpisnici ovog dokumenta izjavljuju da nemaju nikakav materijalni interes od farmaceutskih kompanija koje su proizvele cjepivo protiv COVID-19.