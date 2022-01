ZDNet: Teško je biti startup. Ali ova mala nacija pokazala je da je sve moguće

ZDNet je jedan od najuglednijih tehnoloških portala u svijetu, a nedavno je posvetio jednu svoju priču hrvatskom startupu Infobipu. Odnosno tvrtki koja je prva u nas postala jednorogom, tehnološkom kompanijom koja je dosegla vrijednost od milijarde dolara. U tekstu se spominje kako je priča o Infobipu krenula iz Vodnjana, istarskog gradića od tek 6.000 ljudi, čije biste kamene ulice i zgrade okupane suncem teško povezali s brzorastućim startupima. Ali ipak je to mjesto gdje je nastao Infobip, prvi hrvatski tehnološki jednorog. Podsjećaju kako je Infobip krenuo 2006. godine a danas nudi dijapazon komunikacijskih usluga kompanijama i telekomima svugdje u svijetu. Pod vodstvom Silvija i Roberta Kutića te Izabela Jelenića došao je do3.500 djelatnika u više od 70 ureda u svijetu. Unatoč impresivnom globalnom dosegu, nastavljaju, uredi Infobipa ostaju u Vodnjanu gdje obitelj Kutić živi već pola tisućljeća. Koncept je kompanije nastao 2001. godine s početnom idejom da se stvori nešto što bi služilo kao virtualna zajednica stanovnicima Vodnjana te kao platforma koja bi omogućila lokalnoj samoupravi lakšu komunikaciju s građanima.

– Bilo je to nešto kao CMS, virtualni prostor na koji su se stanovnici mogli pretplatiti i dobiti svoje informacije preko web stranice, maila, SMS-a i drugih kanala, rekao je Silvio Kutić u toj priči za ZDNet.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Borna Filic/PIXSELL

Pet godina kasnije osnovan je Infobip s početnom investicijom od 25.000 eura koje je posudio od roditelja. Danas Infobip vrijedi više od milijarde eura, a specijaliziran je u tehnologiji namijenjenoj interakciji s kupcima te višekanalnoj komunikaciji. Kompanija je nedavno kupila Peerless Network, globalnog pružatelja usluga Voice over IP, čime je podvukla svoju strategiju globalnog razvoja i ambiciju proširenja na američko tržište. Dalje se navodi kako je rast Infobipa dokaz koliko je daleko hrvatska IT industrija došla daleko kroz godine te je pomogla da se mala balkanska zemlja poznatija po svojim sunčanim plažama, glazbenim festivalima i glavnoj ulozi u HBO-ovoj hit seriji Igra prijestolja postavi na svjetsku IT kartu. Danas je trećina Infobipovih djelatnika smješteno u Hrvatskoj. Titulu jednoroga dosegli su 2020. godine, a sada Kutić kao želju navodi eksponencijalan rast po cijelom Balkanu.

– Za naše ljude je jako važno biti dio ove priče, znati da su stvorili nešto jako uspješno, dodao je.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Borna Filic/PIXSELL

Iako se Hrvatsku obično ne povezuje s mjestima poput Londona, Berlina i drugih europskih tehnoloških hubova, Hrvatska je ipak domom velikog broja IT-jevaca koji će se još povećavati, posebno kada se radi o programiranju. Jedna takva kompanija, Infinum, još je jedan primjer uspješne priče. Tvrtka od 350 razvojnih inženjera i specijalista opslužuje globalno poznate marke poput Samsunga, Universala, Coca-Cole, Bayera, T-Mobilea. Infinum se nedavno proširio i na susjednu Crnu Goru gdje planira uložiti više od 3 milijuna eura kroz sljedeće dvije godine. U članku se također navodi kako Infobip jest prvi hrvatski jednorog ali nije i jedini. Navodi se primjer Rimac Automobila koji trenutno zapošljavaju 1.000 djelatnika koje se nada povećati na 2.500 do 2023. godine istodobno povećavajući ulaganja u istraživanja i razvoj. Taj je razvoj, kaže se dalje, blagodat za tehnološke profesionalce u Hrvatskoj. Kompanije poput Infobipa i Rimac Automobila stvaraju nova radna mjesta u bujajućoj tehnološkoj industriji, zemlja se nada nadoknaditi curenje mozgova koje teče godinama pri čemu školovani radnici odlaze zbog posla u zapadne zemlje.

Jedan od djelatnika Infobipa u reportaži, Vedran Kontošić, svjedoči kako je hrvatski tehnološki krajobraz gotovo neprepoznatljiv u odnosu na ono što je bio prije par desetljeća, kada se nudilo jako malo posla, računala su bila skupa, developeri su morali dešifrirati obrazovne priručnike koji su bili pisani nepoznatim jezicima. Sada IT zanima jako veliki broj mladih a tehnološke kompanije povećavaju broj visokokvalitetnih radnih mjesta za lokalnu populaciju. I Infobip ulaže u hrvatski startup ekosustav, posebno projekte koji se bave umjetnom inteligencijom, robotikom i financijskom tehnologijom. Jedan je od takvih startupa STEMI koji se bavi razvojem edukacijskih robota kako bi djecu zainteresirao za tehnologiju učeći ih osnovnim vještinama. Silvio Kutić nada se da STEMI može premostiti prostor između školovanja i stjecanja vještina koje su potrebne radnoj snazi sutrašnjice tako da mladi u Hrvatskoj dobiju iskustvo iz prve ruke.

Foto: Infobip

– Bave se projektima i brzo uče, prilagođavaju se te ulaze u globalnu IT industriju, rekao je.

Takve napore Infobip želi proširiti i izvan Hrvatske. U svibnju lani predstavili su program Startup Tribe kojima se nastoji ubrzati razvoj regionalnih startupa osiguravajući im uredski prostor, povezanost s rizičnim kapitalom i akceleratorima, kao i pristup Infobipovim proizvodima i uslugama. Program je već privukao više od 70 startupova iz gotovo 40 zemalja, mnogi od njih iz Hrvatske te s Balkana.

– Nastojimo podržati startupe globalno, a kao netko tko je vodio vlastiti startup, znam koliko to može biti težak i izazovan zadatak, rekao je Ivan Burazin, Infobipov član uprave. S ovim programom kompanija ulaže u nove generacije startupa koji će u idealnom scenariju to ulaganje vratiti tehnološkom ekosustavu kada sazriju.

To je igra na duge staze, no za Kutića je ulaganje u razvoj tehnoloških ekosustava ključno za pomoć Hrvatskoj i široj balkanskoj regiji da privuku pozornost ako žele i dalje napredovati.

– Sve ostalo, poput ulaganja, rasta i fondova rizičnog kapitala, sigurno će stići, misli Silvio Kutić.