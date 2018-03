Uspješne su tvrtke koje  se najbrže prilagođavaju

Digitalizacija nema alternative, tehnologija ubrzano mijenja način poslovanja i života i jednostavno nema druge doli prilagoditi se i iskoristiti sve njene mogućnosti. Glavni ključ promjena je i dalje na ljudima bilo da se radi o zaposlenima ili korisnicima i klijentima tvrtki. Digitalna transformacija bez pravog vodstva i kulture tvrtki i biznisima niti jedna tehnologija ne može spasiti. Neke su to poruke, koje su poslane s govornica šest kino dvorana Cinestara u Branimir centru gdje je jučer održana regionalna konferencija Digital Takeover. Organizirali su je Styria medijska kuća i 24sata. A prvi puta su se prezentacije s konferencije uživo mogle pratiti i putem holograma u susjednoj dvorani.

Od old schoola do digitala

– Digitalna transformacija postala je svojevrsna mantra i buzzword u poslovnom svijetu. Kao 24sata u 10 godina prošli smo od old school novinske kuće, do kompanije koja je 80 posto usmjerena na digital. Usto smo postali i tehnološka kuća sa stotinjak ljudi koji rade isključivo na modernim tehnologijama. Lansirali smo nove proizvode poput JoomBoosa i Miss7 koji su i vani prepoznati kao izvrsni proizvodi. Zaista imamo mnogo razloga za optimizam jer se digitalna transformacija itekako isplati – poručio je Boris Trupčević, direktor Styrije za Hrvatsku. Pred publikom izmjenjivali su se respektabilni govornici poput Daniela Newmana, glavnog analitičara Futurum Research, CEO-a u Broadsuite Media grupi, autora šest bestselera na Amazonu te Forbesov suradnik. On je istaknuo sedam stupova uspješne digitalne transformacije tvrtki, a to su iskustvo, ljudi, promjena, inovacije, leadership, tehnologija i kultura. Najbolje kompanije su one koje se najbrže prilagođavaju. No, ako je kultura tvrtke slaba, nikakva tehnologija vas neće spasiti. A tek jedna od milijun ideja postane uspješna, a tvrtke koje uspijevaju na tržištu su one koje se mogu prilagoditi promjenama i tržištu – istaknuo je Newman, napominjući da transformaciju mora predvoditi prvi čovjek tvrtke (CEO) s vizijom i pravom komunikacijom prema ljudima. Davor Tomašković, predsjednik uprave i glavni direktor HT-a pak, govorio je o potencijalu koji tehnologija ima u preobrazbi naših života. Izrazio je nadu da će Hrvatska shvatiti potencijal tehnologije te istaknuo kako zahvaljujući prvenstveno pojedincima ne kotiramo loše u tehnološkom gospodarstvu. Ali treba nam više ambicioznosti, poručio je Tomašković.

Spužva Bob i Mr. Robot

Peter Corbett, osnivač digitalne agencije iStrategyLabs, objašnjavao kako uspješno povezati kreativnu i tehnološku zajednicu te je ispričao, primjerice kako je produkcija serije “Mr. Robot” komunicirala uživo s hakerima kako bi je promovirala. Dok je kampanja, pak, za crtić “Spužva Bob” bila doista jedinstvena kada su shvatili da prosječni obožavatelj crtića ima 34 godine te su napravili hvataljku za igračke i uspjeli. Govorio je i Stephen Attenborough komercijalni direktor Virgin Galactica, Natalia Wiechowski, marketinška stručnjakinja i mnogi drugi. Digital Takeover obilovao je raznim sadržajima i temama. U desetosatnom programu, bilo je teoretičara, praktičara, biznismena i političara, a popunjenost šest dvorana Cinestara u Branimir centru svakako su dokaz su da je konferencija opravdala očekivanja.