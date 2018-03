Uskoro u EU više nećete propuštati svoje najdraže filmove, TV serije...

Uredba o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na jedinstvenom europskom tržištu stupa na snagu 1. travnja, što će omogućiti građanima Europske unije da, kada borave u nekoj drugoj članici EU, imaju pristup digitalnim uslugama na koje su pretplaćeni u svojoj zemlji.

"Od 1. travnja, kamo god da putujete u EU, više nećete propuštati svoje najdraže filmove, TV serije, prijenose sportskih događaja, igre ni e-knjige na koje ste digitalno pretplaćeni kod kuće. Ta će se pravila primjenjivati na usluge koje se plaćaju, no i pružatelji besplatnih sadržaja mogu odabrati tu mogućnost. Od novih će pravila koristi imati i pružatelji internetskog sadržaja, jer više neće morati kupovati licencije za druga područja na koja putuju njihovi pretplatnici", kaže se u zajedničkoj izjavi Europske komisije, Vijeća i Parlamenta.

U izjavi se kaže da je nova uredba odgovor na nove oblike ponašanja i nove navike europskih građana koji se služe novim tehnologijama.

Potrošnja za pretplate na videosadržaje od 2010. do 2014. rasla je za 113 posto godišnje, a broj korisnika od 2014. do 2015. za 56 posto godišnje. Procjenjuje se da bi od prekogranične prenosivosti koristi moglo imati najmanje 29 milijuna ljudi, odnosno 5,7 posto potrošača u EU, a u budućnosti i mnogo više – do 72 milijuna ljudi do 2020.

Osim toga, gotovo 60 posto mladih Europljana kaže da je to što mogu putovati sa svojim pretplatama važan čimbenik pri odabiru pretplate na internetske usluge, dodaje se u izjavi.