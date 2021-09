Umjetna inteligencija na Facebooku prepoznala Afroamerikance kao 'primate', stigla isprika iz tvrtke

Facebook se morao ispričati zbog pogreške njihove umjetne inteligencija koja je Afroamerikance u videozapisu označila kao "primate".

Korisnici koji su gledali video kojeg je britanski The Daily Mail objavio 27. lipnja 2020. godine, dobili su automatizirani upit žele li "nastaviti gledati videozapis o primatima". Video je sadržavao isječke sukoba Afroamerikanaca s policijom te nije imao veze s majmunima ili primatima, piše The New York Times.

Facebook je u isprici poruku nazvao "neprihvatljivom" te naveo kako rade na sprječavanju takvih grešaka u budućnosti.

- Poboljšali smo našu umjetnu inteligenciju, ali nije savršena, moramo još raditi. ispričavamo se svima koji su vidjeli ove uvredljive poruke, kazala je glasnogovornica Dani Lever.

Studije su pokazale da tehnologija prepoznavanja lica ne funkcionira dobro kada je riječ o identifikaciji Afroamerikanaca što dovodi do njihove diskriminacije. Tako je, primjerice, Google 2015. godine označio Afroamerikance na fotografijama kao "gorile". Ispričali su se i naveli kako će riješiti taj problem, a dvije godine kasnije otkriveno je kako je njihovo rješenje bilo cenzurirati riječi poput "gorila" i "majmun" u pretraživanjima.

