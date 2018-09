U 24 sata igru SCUM kupilo je 250.000 ljudi

Na zagrebačkim Oranicama, u potkrovlju male zelene kućice, njih 15-ak užurbano tipka po računalima sa slušalicama na ušima. Ne podižu pogled s ekrana. Na nogama nose kućne papuče, a naručena hrana u kuhinjici odaje da većina njih posljednjih dana tamo i radi i živi. Malo bi tko rekao da je iz ovog zagrebačkog “home made” studija za razvoj računalnih igara prošlog tjedna stigla najprodavanija igra – u svijetu!

Ne iz nekog velikog modernog studija s milijunima dolara teškim budžetom, ne iz neke države koja je računalna veselila, ne iz nekog ureda sa stotinama zaposlenih, nego sa zagrebačkih Oranica. Iz ovog domaćeg studija Gamepires dolazi SCUM koji je već prvog dana na tržištu postao naša najpoznatija i najprodavanija igra svih vremena. A brojke nisu impresivne samo u hrvatskim već i u svjetskim razmjerima. U prvih 24 sata prodano je nevjerojatnih 250.000 primjeraka, a u prvih je tjedan dana igru kupilo već 700.000 igrača.

Ako se uzme u obzir da se inače brojka od sto tisuća smatra “granicom uspješnosti”, a da SCUM sad već puše za vrat uspješnicama kao što su “Grand Theft Auto: San Andreas” ili Nintendov “Mario Kart”, jasno je zašto se na licima dečki iz Gamepiresa u isto vrijeme mogu iščitati emocije poput ushićenja, nevjerice, sreće, euforije, šoka…

Gledamo i ne vjerujemo

– Sjećam se kako smo stisnuli tipku za “puštanje u prodaju”. Nadali smo se da će proći dobro, ali ovakav “bum” nitko nije mogao predvidjeti – govori Andrej Levenski, jedan od suvlasnika i osnivača Gamepiresa. Na SCUM-u su radili dvije i pol godine, no ovo još nije finalna verzija. Igrači je kupuju s platforme “Steam” i dostupna je u alfa stanju.

Foto: Screenshot Youtube

– To još nije gotov proizvod i kupci su toga svjesni, no igru mogu kupiti po povoljnoj cijeni. To je novi model koji dobro funkcionira jer bez njega mnoge igre ne bi nikad ugledale svjetlo dana. Mi na taj način pokazujemo kupcima što imamo, a oni nam daju svoje povjerenje i novac da možemo nastaviti razvijati igru. Zapravo nam pomažu prijavljujući greške, daju neke nove ideje te praktički sudjeluju u razvoju. Zabavljaju se, a mi krpamo dok ne dođemo do finalne verzije. To je veoma bitno za male studije koji nemaju dovoljno kapitala da završe cijelu igru – objašnjava Levenski.

Da se u njihovu studiju “kuha nešto veliko”, naslutili su već tijekom stvaranja igre. Kad su izdali prvi video s najavom, pogledan je više od 10 milijuna puta u mjesec dana, a onda su neposredno prije puštanja na tržište SCUM-u vjetar u leđa dali najpoznatiji svjetski streameri, igrači koji igraju određenu igru te to uživo emitiraju na internetu. Na najpopularnijoj platformi za “streamanje” Twitch prošlog je tjedna SCUM imao 230 tisuća gledatelja. Bio je najgledanija računalna igra tog dana, a pretekao je najpoznatije poput Fortnitea, League of Legendsa, World of Warcrafta, Dotae 2...

– Poslali smo igru najpoznatijim streamerima nekoliko dana prije lansiranja, no nismo mislili da će se toliko ljudi “zakvačiti” – prepričava ekipa koja je ušla u “začarani krug popularnosti”.

– Što si popularniji, to više ljudi kupuje igru. Vlada prava navala na naše servere, brojke rastu do apsurdnih granica, pa smo prvi dan bili budni do dva ujutro samo da održimo igru na životu, odnosno da se ne sruši. Bili su to dramatični trenuci – prepričava Levenski te dodaje kako je glavni server preko kojeg se igra SCUM u Frankfurtu, a ostali su raspoređeni po cijelom svijetu, od Sjeverne i Južne Amerike, preko Australije, Afrike, Singapura, Rusije… To je nužno jer je SCUM “multiplayer”, odnosno igra koju u isto vrijeme zajednički igra više igrača povezanih preko interneta. S ukupno 6900 servera diljem svijeta, zasad može podnijeti 250 tisuća igrača istovremeno.

U hrvatskim se medijima odmah počelo nagađati o zaradi koju je Gamepires ovom uspješnicom ostvario s obzirom na to da se jedan primjerak igre prodaje po cijeni od 16 do 20 dolara, ovisno o državi.

– To su gluposti, naravno da mi imamo neki okvirni broj, ali ne želimo ga još objavljivati. Dio zarade uzima Steam, dio izdavač, tu su naši troškovi, licencije… Naravno da smo zaradili, ali nije se taj novac nama odmah slio na račun, tek ćemo ga dobiti – objašnjavaju te dodaju da će s vremenom cijena SCUM-a rasti, kako će se igra razvijati i nadograđivati. Na tome Gamepires već ubrzano radi, jer im je cilj zadržati pozornost igrača.

– Mi moramo pokazati igračima da mislimo ozbiljno. Ubrzano popravljamo sve greške koje nam dojave, čime su oni oduševljeni. Kažu u komentarima da još nikad nisu vidjeli da netko probleme rješava i subotom i nedjeljom – govori Levenski te ističe kako se u današnje vrijeme ključno istaknuti proizvodom, posebice u svijetu računalnih igara koje samo niču jedna za drugom. Na Steamu je, kaže, prošle godine izašlo više igara nego od njegova nastanka 2003. do 2016.

A cijeli niz faktora mora se poklopiti da bi neka igra postala hit. Tako je prošli naslov Gamepiresa, trkaća igra “Gas Guzzlers: Extreme”, bio iznimno dobro ocijenjen, a i dandanas se smatra jednom od najboljih igra te vrste svih vremena.

– Ali jednostavno nikad nije doživio ovakav “bum”. Bio je uspješan i prodan je u 300 tisuća primjeraka u pet godina, što nam je omogućilo da skupimo kapital za SCUM. Očito smo sad pogodili temu, kvalitetu, ali i marketinšku strategiju – govori Levenski te objašnjava kako je Gamepires tijekom izrade igre vodio šaljivi blog na kojem su objavljivali humoristične videe o tome kako napreduje razvoj igre.

Foto: Screenshot

– Ljudi su tada shvatili da smo simpatični i prizemni dečki iz kvarta i to im se svidjelo, mi odgovorimo na doslovno svaku poruku koju dobijemo, to se ne može očekivati od velikih kompanija – kaže.

Mnogo neprospavanih noći

Priča koju prati igra, prema mišljenju većine igrača, veoma je originalna, a riječ je o tematici koja je izrazito popularna. Zatvorenici se zovu “SCUM”, odnosno u prijevodu s engleskog jezika “otpad”, a tako su nazvani kako se ljudi koji prate show ne bi nad njima sažalili. Željelo se naglasiti kako je riječ o ljudima koji predstavljaju “otpad društva”. Iz Gamepiresa dodaju da u igri sve realno funkcionira, od balistike do tučnjave. Uz bezbroj mogućnosti za njezin razvoj, kažu, možda će jednog dana postati i aktualno pitanje je li bijeg s otoka uistinu toliko nemoguć. Gamepires je očito u sridu pogodio sve što današnji igrači traže od igara. No, ništa od toga nije bilo slučajno.

– Volimo reći da je sve što smo napravili u igri bilo savršeno planski u najboljoj nadi. Odigrali smo niz naslova, vodili smo puno rasprava, proveli smo detaljne analize… Tako da je tu bilo puno promišljanja, ali nitko nije mogao predvidjeti rezultat – kažu te dodaju kako je njihov uspjeh još veći ako se u obzir uzme u kakvim je uvjetima igra nastala. Samo je 16 stalno zaposlenih radilo na projektu, a tek su ponekad angažirani vanjski suradnici za neke specifične zadatke. U pomoć im je priskakao i Croteam, poznati hrvatski proizvođač videoigara koji stoji iza dosad najveće hrvatske uspješnice “Serious Sama”.

Foto: Screenshot

– Sve smo napravili sami, čak smo mi, dečki iz studija, skenirani i ubačeni kao likovi u igru. Eno, kolega Tomislav je glavni “SCUM-ovac” sa svih plakata – govori kroz smijeh Andrej Levenski te dodaje kako nisu imali dovoljno novca ni za odlazak na neki tropski otok kako bi prema njemu napravili igru iako, prema istraživanjima, oni najbolje prolaze među igračima. Stoga je ekipa iz Gamepiresa otišla na Brač, pa je obala u igri očito tipično jadranska. Uz more se mogu prepoznati dalmatinski gradovi, a kada se ide u unutrašnjost otoka, prepoznaju se slavonska sela. U brdima se pak vidi Zagorje, a najviše točka otoka je – Biokovo.

– Na kraju se i to ljudima jako svidjelo tako da očito nismo toliko pogriješili što nemamo tropski otok – ističu iz Gamepiresa, koji je pobrao simpatije cijelog svijeta. Ljudi su oduševljeni uspjehom male kompanije pokraj velikih igrača, no oni su već navikli raditi u takvom okruženju. Tvrtku Gamepires su prije osam godina osnovali Andrej Levenski i Tomislav Pongrac, obojica zaljubljenici u računalne igre.

– Nije bilo lako, prvih nekoliko godina smo proveli tražeći velike partnere da nas prime na sastanak. S ruksacima na leđima putovali smo po Europi i uopće ne smijem razmišljati o tome koliko je neprospavanih noći iza nas. Vjerojatno imam toliko prekovremenih, da sada odem doma i da me nema dvije godine, vjerojatno bih bio na nuli. To ni najgorem neprijatelju ne bih poželio – govori danas 37-godišnji Andrej Levenski koji je igre počeo programirati sa samo 15 godina, a sve što zna naučio je sam i praktički je cijeli život posvetio njima.

Kada su izdali prvu igru, prisjeća se, radili su 16 sati dnevno bez prekida, sedam dana u tjednu, punih pola godine. A rad im ne olakšava ni činjenica što posluju u Hrvatskoj gdje je, kažu, izrazito skupo biti poduzetnik. Također, kod nas još nije prepoznat potencijal koji ima industrija računalnih igara iako ona u svijetu zarađuje više od filmske i glazbene zajedno. No Gamepires je i u takvim uvjetima ostvario uspjeh, a s obzirom na svoja najnovija postignuća, uskoro se šire, pa svoj tim planiraju barem podvostručiti, a traže i veći prostor.

