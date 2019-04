Trebamo li se bojati? Što sve treba znati o 5G, i kada će stići u Hrvatsku

Političari bi trebali biti na prvoj liniji zagovornika modernih tehnologija jer one donose napredak cjelokupnog društva. Trebali bi biti prvi koji će se pozabaviti time kako omogućiti nesmetani razvoj i korištenje tehnologija. A da bi to mogli, trebali bi katkad poraditi na vlastitoj edukaciji. U politički fokus upravo je ušao i 5G, pa ponovimo još jednom što je uistinu 5G i trebamo li ga se bojati.

1. Što označava Termin 5G ili peta generacija mobilnih mreža ili 5G tehnologija? Gdje ćemo je susretati i što nam ona donosi?

5G je skraćena oznaka za petu generaciju mobilnih mreža. Dakle, kako su se razvijali mobiteli, odnosno smartfoni usporedno su se razvijale i mobilne mreže. Svaka nova generacija mobilnih mreža, a počeli smo od GSM standarda, preko 2G, 3G i 4G koji još znamo zvati (LTE) brža je, većeg kapaciteta i većeg dosega i kvalitete. Znači, svaka nova generacija mobilnih mreža – brže otvara internetske stranice, zvuk razgovora je kvalitetniji, više ljudi istovremeno može kvalitetno komunicirati putem mobitela i veća je pokrivenost signalom. 5G je najnovija generacija mobilnih mreža. Moći će prenositi podatke brže, gotovo bez kašnjenja, ima veći podatkovni kapacitet i bit će kvalitetnija mobilna mreža.

2. Kakve mobilne mreže imamo sada, kakva im je kvaliteta i koliko je Hrvatske pokriveno modernim mobilnim mrežama?

U Hrvatskoj postoje tri mobilna operatora, HT, A1 i Tele2. Najveći su Hrvatski telekom, potom slijedi A1 (nekad poznat kao Vipnet), koji imaju oko dva milijuna korisnika, dok je Tele2 na trećem mjestu i ima oko 900.000 korisnika. Dakle, gotovo svi građani Hrvatske imaju mobilni telefon, neki i više njih, a ne bi li svi mobilne tehnologije koristili kvalitetno u svakom trenutku i u svakom dijelu Hrvatske, mobilne mreže se neprestano nadograđuju i osuvremenjuju. Kada se radi o mobilnim mrežama, većina hrvatskog teritorija pokrivena je trenutačno najmodernijom mobilnom mrežom – 4G (LTE). Hrvatski telekom hvali se da je među najboljima u EU i najbolji u Hrvatskoj po zadnjem neovisnom mjerenju, ali malo naših građana zna da je i A1 Hrvatska sasvim blizu HT-u po osvojenim bodovima, a ta dva operatora zajedno guraju nas na visoko treće mjesto u Europi po kvaliteti mobilnih mreža. Odmah iza Švicarske i Nizozemske, kažu u HAKOM-u.

3. Kada će peta generacija mobilnih mreža biti dostupna u svijetu, kakvi su planovi Europe, a kakve planove ima Hrvatska?

U Hrvatskoj trenutačno nema 5G mobilnih mreža. Hrvatski telekom i A1 još lani krenuli su s testiranjem mogućnosti mobilnih mreža pete generacije, no još nema komercijalnih područja u kojima su 5G mreže dostupne.

Sjedinjene Države i Azija vode tehnološki rat kada se radi o pokretanju 5G mreža. Tehnološku utrku za sada dobiva Azija jer je prije nekoliko dana upravo Južna Koreja objavila kako je pustila u komercijalni rad 5G mreže. SAD se sprema to učiniti, dok Europa ima plan da do 2020. svaka država ima barem po jedan grad koji će komercijalno pustiti u rad 5G mrežu. 5G, odnosno evolucija 4G mreža, prema procjenama stručnjaka, bit će ostvarena tijekom 2020.-2021. i omogućavat će brzine pristupa internetu 2 do 4 puta veće nego sada, dok se pravi zamah očekuje oko 2023. Da bi u Hrvatskoj u punom opsegu zaživjela 5G mreža, mora biti dodijeljen dodani adekvatni radiofrekvencijski spektar, što se očekuje krajem godine.

4. Što je sa zračenjem mobilnih mreža i mobilnih telefona? Koliko su naprednije mreže opasnije za zdravlje ljudi i kako Hrvatska na to pazi?

Ono što najviše brine građane i s čime se najviše manipulira u javnosti jest zračenje baznih stanica potrebnih za rad 5G mreža. I do sada su bazne stanice bile čest predmet spora, kao i količine njihova zračenja i štetnosti za ljude. Da, bazne stanice, mobiteli i svi elektronički uređaji zrače.

Tonko Obuljen, šef HAKOM-a, po tom pitanju kaže: Rekao bih da nije opravdano govoriti o zračenju baznih stanica ili zračenju mobilnih uređaja, nego bi elektromagnetsko zračenje trebalo općenito sagledati.

Poznato je da su propisi u Hrvatskoj stroži nego u većini zemalja EU, ali ono što većina građana ne zna jest to da se ti propisi kod nas zaista i poštuju.

Broj baznih stanica ili njihova udaljenost nije nikakvo mjerilo – što je bazna stanica bliža, to je potrebna manja izračena snaga za istu razinu elektromagnetskog polja potrebnu za kvalitetnu komunikaciju. S druge strane, što je bazna stanica udaljenija, potrebna je jača izračena snaga mobilnog uređaja kako bi uspostavio vezu.

Za 5G mrežu nema alternative – bazne stanice bit će svuda oko nas ili nećemo imati 5G mrežu.

5. Kada će u prodaji biti prvi mobiteli koji omogućavaju rad na takvim mrežama i koje su glavne dobrobiti 5G mreže za gospodarstvo?

5G mreža bit će brža od postojeće 4G mreže čak 10 puta. Filmove ćemo preuzimati u sekundi, live stream, videorazgovori, igranje online igara i VR iskustva događat će se u realnom vremenu, bez kašnjenja. Protok podataka bit će veći i brži, a sve to omogućit će razvoj interneta stvari, kao i autoindustrije i robotike uz pravu primjenu umjetne inteligencije. 5G omogućit će uvjete za potpun prelazak u digitalno gospodarstvo i nove koncepte rada i života.

