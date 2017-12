Top 5 gadgeta koji su obilježili 2017.

Godina na izmaku bila je i velika godina tehnologije. Električni automobili nisu bili nikad popularniji ni dostupniji, dobili smo naznake da bi i Hyperloop mogao u skoroj budućnosti postati stvaran dio masovnog transporta, a umjetna inteligencija omogućava čovjeku nevjerojatne iskorake na svim poljima.

U svijetu gadgeta također smo imali cijeli niz zanimljivih uređaja, a dakako da je nemoguće istaknuti samo njih nekoliko. Dobili smo cijeli niz novih smartfona, pametnih nosivih uređaja, dronova, povezanih kućanskih uređaja, igraćih konzola, VR gadgeta... Uređaji sve više postaju osobni inteligentni pomoćnici, ne više samo alati za jednu namjenu. Donosimo vam pregled nekoliko uređaja koji su u svojim kategorijama izazvali veliku pozornost, nametnuli nove trendove i u kratku roku postali hit među korisnicima.

5. iPhone X

10 godina nakon prvog iPhonea izašao je poseban model iPhone X. Dizajnom i čipsetom A11 s AI odlikama Apple izaziva veliku pozornost i opet pokreće trend. No u kategoriji smartfona bilo bi nepravedno ne istaknuti i veliki povratak Samsungovog Notea 8 i odlični Huaweijev Mate 10 Pro.

4. LG C7 OLED

Tržište televizora podsjeća na uzbudljivu smartfon-utakmicu. Više je brendova koji isporučuju odlične uređaje, a posebno se ističe duel Samsung - LG. Jedan od najboljih televizora u 2017. je pravo LG-jev C7 OLED s dijagonalama od 55 i 65 inča. Daje odličan omjer kvalitetne OLED tehnologije i relativno prihvatljive cijene (oko 1700 dolara). Naime, LG-jev flagship TV Signature OLED W7 stoji čak 8000 dolara!

3. XBOX One X i PS 4 Pro

Kao što je to u jednoj epizodi Teorije velikog praska demonstrirao Sheldon Cooper, nije lako izabrati između Xboxa i PlayStationa. Stvar je i osobne preferencije. PS4 Pro nadogradnja je PS4 modela, a tu su i VR mogućnosti po čemu je ispred Microsoftove konzole. Xbox One X pak prednjači u odličnom 4K HDR gaming iskustvu.

2. Nintendo Switch

Pravi gejmerski hit. Nintendo Switch višenamjenska je konzola koju možete igrati u pokretu na 6,2-inčnom tabletu, ali i posebnim kućištem spojiti s televizorom i tako dobiti klasičnu konzolu. Tu su i Nintendovi kontroleri za potpun ugođaj. A na raspolaganju imate i cijeli niz hit igara što uključuje i legendarnog Super Marija, sada u izdanju Mario Odyssey te The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

1. Novi Amazon Echo

Ako se pitate zašto je Jeff Bezos najbogatiji čovjek na svijetu, treba se sjetiti da, osim Amazona, ima i cijeli niz drugih operacija. Pametni virtualni pomoćnici zadnjih su godina u velikom usponu, a tržište predvodi upravo Amazonov Echo. Ove je godine Amazon izdao novu i poboljšanu verziju. Echo je sada nešto niži i atraktivniji. A ujedno je i povoljniji - stoji oko 650 kuna. Možete zvati, slati poruke, upravljati pametnim domom, kalendarom, pratiti vijesti, prognozu, kupovati i uživati u multimediji.

