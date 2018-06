Svitanje nad istokom Zagreba: Lijepe fotografije koje može snimiti i amater

Doživjeti prve jutarnje sunčeve zrake uvijek je prekrasan vizualni doživljaj. Ako ste se uspjeli naspavati dotad. To i nije baš jednostavno u dane oko ljetnog solsticija jer treba ustati jako rano, a ako krivo pročitate tablicu zagrebačke Zvjezdarnice, poput mene, onda umjesto prije 5 ujutro, jurite iz stana i prije 4 ujutro!

No, isplatilo se. Pogled s Mosta mladosti bio je dojmljiv i - mijenjao se prilično brzo. Istok Zagreba uz Savu dočekao me u uspavanoj tami, a mir je remetio tek poneki tramvaj i automobil. Za lov na svitanje obično treba nositi pregršt fotografske opreme, objektive i tripode, ali danas se možete poslužiti i - mobitelom. Sljedeće fotografije snimane su Samsungom Galaxyjem S9 Plus.

Kako sam na Most mladosti stigao prerano, imao sam vremena prošetati u potragu za najboljim kutem snimanja. U kratkom trenutku izbivanja uz obale Save stigla je magla.

Baš onako kao u horor filmovima - brzo i jezivo, a opet - vizualno prekrasno. Na južnoj obali magla je potrajala samo cca pola sata od 4.10 do 4.40 prije nego se 'uvukla' u rijeku, ali sasvim dovoljno za niz fotki i - objavu na Instagramu.

Na istoku, preko Folnegovićevog naselja i tornja zagrebačke Toplane raspršivala se svjetlost, ali Sunce još nije izlazilo. Nakon 5.15 Sunce se polako počelo probijati kroz požutjele oblake.

Igra svjetla je počela, a obala Save kročila je u novi dan. Prirodni ugodni filter 'zlatnog sata' dao je fotografijama poseban ugođaj uz ugodno iznenađenje da je većina fotografija snimljena mobitelom ispala vrlo oštro i s puno detalja.



Dan se sada brzo raširio, a sunčeve zrake u ovom niskom kutu svaki su kadar činile ljepšim - čak i običnu travu ili grafite na starom mostu. Slični ugođaj snimio sam kasnije i u sumrak - kada je čak i dosadno parkiralište u Novom Zagrebu zabljesnulo na zagasitoj svjetlosti.

Ovih dana svanulo je i navijačko sunce, kockaste majice izašle su na ulice, a i u svakom domu, pogotovo kada su naše utakmice. Mobitel i tu nastupa na scenu kao instant rješenje za povezati se s ekipama iz drugih gradova pa i država. Tako je bilo i meni na utakmici Hrvatska - Nigerija.

U goste nam je stigao rođak iz Amerike pa se utakmica uživo pratila na oba kontinenta i više država. Kako bi se u Rusiji lopta našla u nigerijskoj mreži, tako se pojačavalo skakanje i navijanje, a obiteljski WhatsApp chat trenutno su ispunjavao fotografijama i videima. Isprobali smo i Samsungovu novu aplikaciju za navijačke emotikone pa su i nećakinje dobile svojih 5 minuta.

[video: 25492 / ]

Dok navijate super je snimiti i video, ali pazite da pritom dobro držite mobitel jer u mahanju se lako pretjera. Također, dok traju utakmice možda da ne isprobavate usporeni video jer možda baš i ne želite vidjeti svaki detalj skakanja...

No, usporeni video odličan je u sportu. Osim što suci jasno vide je li bio gol ili ne, može i poslužiti za poboljšanje tehnike. Tako smo snimali video na - tenisu, u jednoj zagrebačkoj amaterskoj ligi. Možda ste u usporenim snimkama na televizijama vidjeli kako odlično serviraju Marin Čilić, Ivo Karlović ili Roger Federer.

[video: 25490 / ]

Nemojte takve rezultate očekivati u pokretu amaterskih igrača u Zagrebu, ali tehnologija je ista - usporit će svaki komadić pokreta i dati vam jasniju sliku gdje u tehnici griješite.

[video: 25489 / ]

A dobro dođe i kao poseban efekt pa i naizgled nezanimljivu radnju poput košnje trave pretvara u - akcijski film!

>>Sadržaj omogućio Samsung