Softver za inzulinsku pumpu koja imitira gušteraču nastaje u Zagrebu

Koliko softver može olakšati život osobama koje boluju od dijabetesa? U GlobalLogicu Hrvatska odgovaraju: Mnogo! Tim softverskih inženjera u GlobalLogicu trenutačno radi na velikom projektu razvoja inzulinske pumpe za klijenta iz SAD-a, lidera u tom području koji nudi najsuvremenija rješenja. Softver će omogućiti najsuvremeniji način inzulinske terapije koja pacijentima osigurava kontinuiranu opskrbu organizma inzulinom u promjenjivim, prilagodljivim i preciznim dozama tijekom 24 sata.

– Na neki način ovaj uređaj imitira gušteraču pa su iznenadne inzulinske reakcije svedene na minimum. Tako se korištenjem uređaja znatno povećava kvaliteta života oboljelima od dijabetesa. Primjerice, oni više ne moraju imati strogo kontrolirane i unaprijed planirane rasporede obroka ili bavljenja fizičkom aktivnošću. Na dnevnoj bazi nailazimo na svjedočanstva pacijenata kojima upravo taj proizvod pomaže u uspostavi bolje kvalitete života – naglašava Suzana Jagušt Kolevski, Team Lead Manager u GlobalLogic Croatia.

Prvo u SAD-u pa diljem svijeta

U hrvatskom timu nalazi se desetak vrhunskih inženjerki i inženjera koji zajedno s internacionalnim timovima sudjeluju u razvoju nove generacije softvera koji se ugrađuje u samu inzulinsku pumpu. Projekt je dobiven u jesen prošle godine, a do početka godine tim se formirao te sada zajedno rade već godinu dana. S obzirom na složenost projekta i postupak certificiranja uređaj će biti dostupan diljem svijeta za nekoliko godina. Prvo je fokus na tržištu SAD-a što za sobom povlači i strogo usklađivanje s američkim regulatornim tijelima (FDA – Food and Drug Administration).

– S obzirom na to da je riječ o medicinskom uređaju, i to uređaju koji je u neposrednom kontaktu i koji se izravno priključuje na ljudsko tijelo, on mora proći vrlo iscrpna testiranja. Polovica tima radi isključivo na poslovima testiranja. Ti poslovi uključuju pripremu odgovarajuće vrlo detaljne dokumentacije, pripremu testnih scenarija i izvršavanja testova – kaže Mario Rotim, softverski inženjer.

S obzirom na složenost i stroge zahtjeve dio testova obavlja se ručno, a dio na automatiziran način u specijalno dizajniranom okruženju. Odgovornost testnog tima je i kontinuirano razvijanje i unapređenje tog sustava za automatizirano testiranje.

Uz to, projekt je zahtjevan iz perspektive razvoja. – Dimenzije moraju biti što manje jer korisnik nosi uređaj na tijelu cijeli dan. Napajanje je, naravno, baterijsko. Oba ta faktora ograničavaju potrošnju sklopa. Manja potrošnja – lakše baterije – manja ukupna težina – zadovoljniji korisnik. Također, ovakva inzulinska pumpa ima vrlo ograničen rok trajanja od samo tri dana što stavlja velika ograničenja na cijenu proizvodnje jer svaki korisnik treba 10-ak pumpi mjesečno. I finalno, pumpa je medicinski uređaj koji potencijalno može naštetiti korisniku tako da su zahtjevi za kvalitetu ugrađene programske podrške vrlo visoki – kaže Krešimir Tušek, softverski inženjer, te dodaje kako su svi navedeni zahtjevi često u direktnom konfliktu jedni s drugima tako da je dizajn uređaja vrlo osjetljiv proces.

Projekt je izazovan i složen i nije bio problem pronaći motivaciju kod inženjera koji su postali dio tima, a usto se odvija i na najboljoj tehnologiji.

– Naš partner je velika kompanija pa radi prema metodologiji SAFe Skaliranog Scruma. Taj model je u praksi osmišljen upravo za rad u velikim organizacijama u slučaju više složenih projekata i velikog broja internacionalnih timova. Svrha je veća agilnost i transparentnost, usklađene strategije i brža isporuka – kaže Suzana Jagušt Kolevski i dodaje kako na ovaj način imaju priliku iz prve ruke naučiti i o organizaciji posla.

Korisnost SAFe modela posebice se ističe tijekom kvartalnog planiranja s ciljem osiguranja brzog, fleksibilnog razvoja i inkrementalne isporuke. – Kada je moguće, to se odrađuje uživo pa su članovi našeg tima imali priliku neko vrijeme provesti u SAD-u i zajedno s klijentom i ostalim timovima planirati i definirati posao, identificirati rizike i ovisnosti te izraditi plan proizvoda. To je svakako pridonijelo dodatnoj motivaciji cijelog tima. U početnoj fazi projekta morali smo svladati nove procese, usvojiti projektna znanja i same detalje proizvoda. Putem smo postali sve jači, efikasniji i sada imamo vrhunske isporuke u skladu sa zadanim ciljevima i rokovima. Naši inženjeri prepoznati su kao vrhunski stručnjaci, a na temelju toga klijent želi proširiti suradnju i angažirati još jedan tim iz GlobalLogica Hrvatska za svoj novi projekt – dodaje Jagušt Kolevski.

Otvoreno 40 pozicija