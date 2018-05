„Sjedni i vozi“ revolucija na biciklima: 20 gradova u samo pet godina!

„Misija nam je prije pet godina bila uvođenje sustava javnih bicikala u javni gradski prijevoz po uzoru na velike svjetske metropole. Taj smo cilj ostvarili, a vizija do 2020. godine nam je integracija svih pružatelja usluga javnog prijevoza putem jedinstvene mobilne platforme. Od pilot projekta u Zagrebu do 20 gradova u Hrvatskoj i Bosni Hercegovini uz nezapamćen interes novih gradova iz cijele regije, nije loše!“, bile su uvodne riječi pokretača projekta, Krešimira Dvorskog i Ante Gustina, na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Boćarskom domu u Zagrebu.

Donedavno alternativa, danas mainstream

Nextbike spremno čeka nove gradove i tvrtke koji ulažu u održivu mobilnost i kontinuirano ulaže u nove tehnologije i unapređenje korisničkog isukstva. 30.000 registriranih korisnika u regiji, uz otvaranje novih stanica u postojećim i novim gradovima, uskoro će postati kritična masa u kreiranju svijesti cijele javnosti. Razlozi se nameću sami: održiva mobilnost, porast ekološke osviještenosti građana, korištenje javnih bicikala, carsharing i slične usluge konačno postaju „mainstream“. Nije više toliko fora paliti automobil od kuće do kafića. Vožnja bicikla podiže razinu endorfina, smanjuje stres, a brojne su ljubavi također rođene na dva kotača.

Podrška projektu

Projekt su pozdravili Darinka Jug, izaslanica zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Tena Šarić iz Sindikata biciklista, Ahmed Ćerimović iz Nextbike BiH te poznati stand-up komičar Goran Vugrinec Goc koji je i sam korisnik sustava. Društveno odgovorne tvrtke nextbike partneri su već nekoliko godina, a među njima se ističu Valamar kao 100%-tni investitor u Poreč Bike Share powered by nextbike, INA Industrija nafte d.d. kao generalni pokrovitelj sustava javnih bicikala u Vukovaru, Jadranski naftovod d.d. kao sponzor članarina za zagrebačke studente, Atlantic grupa s Cedevita oglašavanjem na biciklima, Addiko banka kao sponzor nove stanice City Plaza u Zagrebu, Javna ustanova Nacionalni park Krka kao sponzor u Zadru, Arena centar i Point centar koji su osigurali da njihovi kupci nextbike bicikle mogu parkirati ispred shopping centara te brojne druge tvrtke i organizacije vicilnog društva koje su prepoznale sve dobrobiti projekta za naše gradove i općine.

Kako se koristi nextbike i koje pogodnosti donosi novi cjenik

Nextbike građanima, studentima i turistima omogućava najpovoljniji, najbrži, najzdraviji i najzabavniji prijevoz, a jednom registrirani korisnik za samo 200 kuna godišnje članarine nextbike bicikle može koristiti u više od 150 gradova u svijetu! Za turiste tu je 7-dnevni paket za samo 100 kuna, a Pay As You Go opcija omogućuje najmove bicikala u trajanju do 30 minuta za samo 5 kuna.

Nextbike rođendanski poklon za sve korisnike

Kako bi što šira javnost prepoznala prednosti sustava javnih bicikala, Nextbike od 16. do 31. svibnja svim korisnicima poklanja 50% popusta na godišnju pretplatu. Umjesto redovnih 200 kuna, tijekom ove rođendanske akcije godinu dana moći ćete voziti za samo 100 kuna. Dodatna motivacija za početak vožnje biciklom je i predivno proljetno vrijeme. Sve što je potrebno je poslati svoje ime, prezime i broj mobitela na info@nextbike.hr najkasnije do 31. svibnja.

Sustav javnih bicikala d.o.o.

Ova mikro startup tvrtka niže priznanja za svoj rad. Studenti četiri godine zaredom Sustav javnih bicikala smatraju najboljom malom tvrtkom po društveno odgovornom ponašanju i ekologiji. Sustav javnih bicikala proglašen je i najboljim startupom zelenog gospodarstva 2014. godine i nositelj je prestižnog Green Mark certifikata za izvrsnost. Dvostruki su dobitnici DM Green City nagrade za poseban doprinos zaštiti okoliša. Ministarstvo poduzetništva nagradilo ih je bespovratnom potporom za proširenje mreže stanica s javnim biciklima i česti su gosti poslovnih skupova fokusiranih na društveno odgovorno poduzetništvo, zelene tehnologije i zaštitu okoliša. Pisma podrške tvrtki Sustav javnih bicikala upućena su iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Savjeta za zelenu gradnju, Turističke zajednice Grada Zagreba, Hrvatske turističke zajednice, biciklističkih udruga te drugih uglednih institucija, udruga i tvrtki. Za 2014. i 2016. godinu osvojili su i nagradu Hrvatske udruge poslodavaca za brigu o okolišu. U 2015. godini dobili su priznanje za najbolju marketinšku kampanju hrvatskog zelenog gospodarstva.