Samsungovi prestižni televizori The Serif i The Frame stigli u Hrvatsku

Tvrtka Samsung Electronics najavila je na domaćem tržištu početak prodaje novih modela iz Lifestyle linije televizora za 2020. godinu – The Serif i The Frame. Ove modele karakterizira istančan dizajn, Quantum Dot tehnologija, visoka rezolucija i napredne funkcije na bazi umjetne inteligencije koje svaku sliku unaprjeđuje do 4K kvalitete.

U Hrvatskoj će model The Serif biti predstavljen po prvi put i to u dvije boje – nebesko-bijeloj i nebesko-plavoj. Tvrtka Samsung je za model The Serif dobila iF nagradu za inovativni dizajn, što je jedno od najprestižnijih priznanja u ovom području na međunarodnoj razini, a ujedno i potvrda visokog estetskog dizajna The Serif modela.

Također, karakterizira ga i metalno postolje koje se može odvojiti pa korisnici mogu odabrati hoće li televizor biti samostojeći odnosno biti postavljen na policu ili ormar.

Samsung je ovom modelu dodao opcije povezivanja NFC i AirPlay2 pa tako korisnici mogu slušati glazbu sa svojih telefona na televizoru i bez kablova. Da biste uživali u moćnom zvuku na Serif TV-u, sve što trebate je aktivirati NFC aplikaciju na svom pametnom telefonu i smjestiti je na televizor, a uređaji će se samostalno povezati. Uz to, AirPlay2 opcija omogućuje jednostavno povezivanje s Apple uređajima, koristeći prikladne značajke, kao što je zrcaljenje zaslona.

Uz Serif TV, ovogodišnji Lifestyle model uključuje i The Frame, koji je na domaćem tržištu premijerno prikazan prošle godine. Ovaj neobični uređaj pretvara bilo koji dom u galeriju zahvaljujući elegantnom dizajnu, okviru u boji po vašem izboru, kao i posebnom načinu rada koji omogućuje prikaz umjetničkih djela iz jedinstvene Samsung trgovine kada je televizor isključen. Kako bi svaki dom bio uredan, The Frame sadrži samo jednu tanku, neprimjetnu žicu koja istovremeno povezuje sve uređaje s televizorom pomoću One Connect Box uređaja.

Oba modela dolaze s Quantum Dot AI Upscaling tehnologijom koja omogućuje stopostotnu vidljivost boja s više od milijardu nijansi, za besprijekorno realističan prikaz i izvanredne kontraste. Osim toga, umjetna inteligencija poboljšava i prilagođava kvalitetu prikazane slike 4K kvaliteti, bez obzira na trenutnu rezoluciju ili izvor iz kojeg se reproducira sadržaj. The Serif također ima mogućnost otkrivanja promjene količine svjetlosti u prostoriji i prilagođavanja optimalnog osvjetljenja, zahvaljujući funkciji Prilagodljiva slika, što gledanje televizije čini ugodnijim za oko.

The Serif će u Hrvatskoj biti dostupan u veličinama od 43, 49 i 55 inča, a preporučena maloprodajna cijena je od 7.799 kuna. The Frame će u 2020. godini, uz postojeće veličine od 43, 55 i 65 inča, umjesto u dijagonali od 49 inča biti dostupan u dijagonali od 50 inča, kao i u dijagonalama od 32 i 75 inča. Na svim modelima od 43 inča nadalje, AI upscaling podiže sliku na 4K razlučivosti. Početna preporučena maloprodajna cijena iznosi 4.099 kuna.