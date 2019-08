Samsung lansirao nove jake mobitele Note 10 i Note 10+

Samsung je upravo predstavio svoje nove smartfon adute. U New Yorku je svoju svjetsku premijeru dobila nova Galaxy Note serija s modelima Note 10 i Note 10+. Ovaj brend pametnih telefona i obično ima vrlo istaknuto mjesto u Samsungovom portfelju i redovito je među najpoželjnijim Android mobitelima. Ove godine godine je još bitnija utakmica za Samsung koji će nastojati uzeti dio tržišta nazad od Huaweija nakon što su Kinezi dio ljeta bili pod izazovom zbog američke blokade.

A nova serija dolazi s jačim procesorom i baterijama, boljom kamerom za fotografije i video, s više memorije i s nešto manjom veličinom zaslona. Ovo zadnje definitivno treba također pozdraviti jer su top mobiteli opet počeli biti sve veći, a time mnogim korisnicima i nepraktičniji za svakodnevno korištenje. Galaxy Note 10 ima zaslon od 6.3 inča, a veća verzija Galaxy Note 10+ ima 6.8 inča.

Oba koriste nove 7nm čipsete (vlastite i Qualcommove, ovisno o regiji gdje se prodaju), više radne memorije (od 8GB do 12GB, ovisno o modelu) i više prostora za pohranu (256 GB, a najjači model ima 512 GB).

Note 10 ima trostruku kameru, a Note 10+ i još jednu dodatnu - sa senzorom za dubinu, čime Samsung hvata korak za kineskom konkurencijom.

Oba mobitela dolaze i s očekivano visokom cijenom od 949 eura pa sve do 1.299 eura za jači 5G model. Note 10 LTE - 949 eura, Note 10 5G - 1.049 eura, Note 10+ LTE - 1.099 eura, Note 10+ 5G - 1.299 eura. Na tržište izlaze već od 23. kolovoza (mjesec dana prije nego će Huawei predstaviti svoj sljedeći flagship Mate 30 Pro).

Evo kako to izgleda u pregledu foto senzora svakog modela. Note 10: 16 MP ultra širokokutna kamera (F2. 2, s pregledom od 123 stupnja), 12 MP širokokutna kamera s pomičnom fokalnom duljinom (F1.5-F2.4 s optičkim stabilizatorom) i 12 MP telefoto objektiv (F2. 1). Taj model dolazi sa selfie 10MP kamerom (F2.2).

Ovo su pak specifikacije za kameru na Note 10+:

16 MP ultra-širokokutna kamera (F2.2 i s kutom od 123 stupnjeva), 12 MP širokokutna kamera s pomičnom fokalnom duljinom i optičkom stabilizacijom slike (F1.5-F2.4), 12 MP telefoto objektiv (F2.1) i dubinski VGA senzor. Selfie kamera: 10 MP (F2.2).

"Od samog početka Note je sinonim za najbolju tehnologiju i značajke, a moderni korisnici su to prepoznali i koriste ga kako bi povećali svoju produktivnost i kreativnost. Bez obzira na to rješavaju li veliki projekt za posao, snimaju ili uređuju videozapise ili igraju omiljene igre, svaki element Galaxy Note10 pametnog telefona dizajniran je na način da pruži više, brže i bolje.", istaknuo je DJ Koh, predsjednik i izvršni direktor Odjela za IT i mobilne komunikacije tvrtke Samsung Electronics.